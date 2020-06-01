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  4. 'Ateşim var' deyince polisi alarma geçirdi

'Ateşim var' deyince polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

Sivas’ta ülkeye kaçak yollarla girdiği anlaşılan Afgan uyruklu şahıs koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Kepçeli mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri Afgan uyruklu şahsı durdurdu. Kimlik kontrolü yapılmak istenen Afgan uyruklu şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Şahsın ülkeye kaçak yollarla girdiği anlaşıldı. Polis ekipleri ateşinin yüksek olduğunu belirten Afgan uyruklu şahıs için tam donanımlı ambulans istedi. Ambulans gelene kadar Afgan uyruklu şahsın yanına kimse yaklaştırılmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Afgan şahsın ateşini ölçtü. Ateşi 39 derece çıkan şahıs Korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA

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