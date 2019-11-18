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Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradığını şaşırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yanan bir ateşin etrafından oturan 3 kişi, patlamayla neye uğradığını şaşırdı.

Ateşin etrafında oturuyorlardı, patlamayla neye uğradığını şaşırdılar

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yanan bir ateşin etrafından oturan 3 kişi, patlamayla neye uğradığını şaşırdı. Olay anı da anbean kameraya yansıdı.
Olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak’daki bir evin bahçesinde 3 kişi, yanan ateşin etrafında sohbet ederken bir anda patlama meydana geldi. 2’si kadın 3 kişi, olay sonrasında etrafa kaçıştı ve üzerine sıçrayan ateşi elbiselerinden söndürdü.
Büyük korku yaşayan 3 kişinin kaçış anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, sohbet eden ve ateşin parlamasıyla korkuya kapılan 3 kişinin çığlık çığlığa etrafa kaçıştığı görülüyor. 3 kişinin yanına yaklaşan bir kadınında büyük korku yaşayarak patlamadan uzaklaştığı kameraya yansıyor.
Öte yandan meydana gelen patlamanın sebebinin ateşe atılan konserve kutusunun genleşmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.

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