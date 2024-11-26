Ateşkes açıklamaları peş peşe geldi! ABD 'yakınız' dedi, gözler bu akşama çevrildi

İsrail ve Lübnan'da bulunan Hizbullah arasında çatışmalar devam ediyordu. Devam eden ateşkes görüşmeleriyle ilgili açıklamalar geldi.

"ATEŞKESE YAKINIZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Henüz bir anlaşmaya vardığımızı düşünmüyoruz ancak (ateşkes) sağlanmasına yakın olduğumuza inanıyoruz." diyen Miller, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes için "daha atılması gereken adımlar" olduğuna işaret etti.

Miller, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail ve Rus yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama emri konusundaki farklı tutumunu savundu.

UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri ile 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında aldığı tutuklama kararı arasında "eşdeğerlik" olmadığını öne süren Miller, İsrail'in Rusya'dan farklı olarak "demokrasiye ve bağımsız işleyen mahkemelere" sahip olduğunu iddia etti.

Miller, UCM emrine uyup uymama konusunda her ülkenin kendi kararını vereceğini ifade etti.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI: 'BU AKŞAM ATEŞKESE SAHİP OLABİLİRİZ'

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, merkezi İtalya'da bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu"nda "Barış için Diyalog" oturumunda konuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, İsrail saldırılarının 60 gündür yoğun şekilde devam ettiğini ve ateşkesten yana olduklarını belirterek, "Umuyorum ki bu akşam ateşkese sahip olabiliriz. Herkes, İsrail'in ateşkesi kabul etmesini bekliyor." dedi.

Buhabib ayrıca "Güney Lübnan'daki tek otorite Lübnan hükümeti olmalıdır. Bunu başarmak için, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ordusu arasında işbirliğini teşvik etmek hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Bu konuşmasından sonra İtalyan Rainews24 kanalına verdiği demeçte forumdaki konuşmasına değinen Buhabib, ateşkes için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işaret etti ve "Evet, bunu söyledim ama nihai karar İsrail kabinesinindir ve her şeyden önce Başbakan Netanyahu'nundur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır