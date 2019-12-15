Ateşkes Anlaşmasının Bir Yıl Sonrasında Yemen

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths dört yıldır süren iç savaşı sonlandırmak için bundan tam bir yıl önce İsveç’in Stockholm kentinde sağlanan ateşkes anlaşması sonrasında gelinen son durumu BM Haber Merkezi’ne verdiği özel mülakatta değerlendirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, ateşkesin anlaşmasının bir yıl sonrasında bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da ülkede barış sağlanması yönünde bazı ilerlemeler olduğunu söyledi.

Bir yıl önce Stockholm’de tarafların imzaladığı anlaşmada tarafların iyi niyet göstererek bu acımasız iç savaş ve dünyanın en büyük insani krizinden kurtulmak için bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını ifade eden BM Özel Temsilci Griffiths, “Birçok insan ve ben bu son 12 ayda ‘Stockholm Anlaşması’nı’ uygulama konusunda kazanımlar sağladığımızı ancak Yemen halkı için çok daha fazlasını yapabilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sağlanan bu ateşkesin ardından bazı ilerlemeler kaydedildi. Bundan sonra da ilerlemeler kazanacağımıza inanıyoruz ancak bu konuda bazı hayal kırıklıkları da yaşadık. Sağlanan ateşkes çerçevesinde birçok insanın hayatı kurtuldu, insani yardım programı korundu. Bu gelişmeler çerçevesinde tarafların ülkedeki krizden çıkmak adınauzlaşmaya karar verebileceğini gösterdiğini düşünüyorum. Bu ilerlemeler dışında hükümet ve Husi güçleri arasında bir yıl boyunca yaşanan ateşkes ihlalleri olduğunu gözledik. Anlaşmanın ana unsurlarından biri olan taraflar arasındaki mahkum değişimi konusunda ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı da yaşadık” dedi.