Ateşkes İlanına Rağmen İdlib’den Şiddet Haberleri Geliyor

Suriye hükümeti ülkenin kuzeybatısındaki İdlib’de tek taraflı olarak ateşkes ilan etti. Konuyla ilgili açıklama Rusya’dan gelirken muhalif aktivistler topçu ateşi ve hava saldırılarının devam ettiğini kaydediyor.

İdlib’de geçen ay başlayan çatışmalar Eylül ayında Türkiye’yle Rusya arasında sağlanan ateşkesi tehlikeyi atmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Pazar günü yapılan açıklamada gece yarısı itibarıyla hükümet güçlerinin ateşkesi uygulamaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kararın tek taraflı olduğu belirtildi ayrıntı verilmedi.

Suriye hükümeti yanlısı Suriye Merkezi Askeri Medyası da hükümet güçlerinin İdlib’de Pazar günü militanların topçu ateşine karşılık verdiğini kaydetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Khan Sheikhoun’a hava saldırısı düzenlendiğini ve can kayıpları olduğunu kaydetti.

Muhaliflerin Suriye Sivil Savunma adlı örgütü ise Jisr al Shughour yakınlarında topçu ateşi olduğunu belirtti.

Suriye hükümet güçleri İdlib’e yönelik saldırılarını 30 Nisan’da arttırdı. Bölgede yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor.

Bu kişilerin çoğu da Suriye’nin diğer bölgelerinde evlerini kaybettikleri için İdlib’e gelenler. Son çatışmalar nedeniyle 180 bin kişinin İdlib’i terkettiği belirtiliyor.

