Ateşkes kararının arından Bakü ve Erivan’dan karşılıklı saldırı iddiaları

Ancak iki taraftan da ateşkesten hemen önce saldırıların devam ettiğine yönelik haberler geliyor.Dağlık Karabağ'daki çatışmaların başlamasından bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilk diplomatik temas Cuma günü, Kremlin'in çağrısıyla Moskova'da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuk yaptığı görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov masaya oturdu.

Rusya'nın başkentinde yaklaşık 11 saat süren görüşmelerin ardından Lavrov, Dağlık Karabağ'da esirlerin ve cenazelerin değişimi ve bölgede insani temellerde bir ateşkes konusunda tarafların mutabık kaldığını açıkladı.

Cumartesi günü yerel saat ile saat 12'de devreye giren ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğuyla gerçekleşeceği belirtilen ateşkesin ne kadar devam edeceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Karşılıklı saldırı iddiaları

Ateşkes haberinin gelmesinin ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Erivan güçlerinin birçok kentte yerleşim yerlerini yoğun biçimde bombaladığını öne sürdü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu saldırılara uygun eylemlerle karşılık verdiği belirtildi.

İddiaları reddeden Ermenistan ise Bakü'yü ülkenin yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde drone saldırıları gerçekleştirmekle suçladı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerleri de Stepanakert'in hedef alındığını ancak henüz saldırılarda yaralanan olmadığını belirtti.