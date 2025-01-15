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  4. Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi: 'Gazze'nin yaralarını saracağız'

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi: 'Gazze'nin yaralarını saracağız'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 23:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi: 'Gazze'nin yaralarını saracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ilgili ilk yorum geldi.

Erdoğan, sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Gazze cumhurbaşkanı erdoğan
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