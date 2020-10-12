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Ateşkese Rağmen Azerbaycan ve Ermenistan Çatışması Sürüyor

12.10.2020 13:03 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan, Cumartesi öğlen saat 12’de yürürlüğe giren ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirlerini suçlamayı sürdürüyor

Ateşkese Rağmen Azerbaycan ve Ermenistan Çatışması Sürüyor

Azerbaycan ve Ermenistan, Cumartesi öğlen saat 12’de yürürlüğe giren ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirlerini suçlamayı sürdürüyor.

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, askeri mevzilerinin gece boyunca bombardıman altında kaldığı belirtildi. Pazar günü de Gence kentinde bir apartman Ermenistan tarafından vurulmuş ve olayda siviller hayatlarını kaybetmişlerdi.

Azerbaycan ayrıca bu sabahtan itibaren Ermenistan güçlerinin Ağdam, Fizuli-Cebrail bölgelerine saldırılar düzenlediğini Goranboy, Terter ve Ağdam’a top atışlarının yapıldığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan’a ait insansız hava araçlarının düşürüldüğünü açıkladı ve İHA’ların görüntülerini yayınladı.

Ermenistan tarafıysa ateşkesi ihlal ettiğini redderedek Azerbaycan’ın suçlamalarını kabul etmediğini belirtiyor. Dağlık Karabağ yetkilileri de bölgede çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Savunma Bakanı Akar’dan Azerbaycan’a destek açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada bir kez daha Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu yineledi. Bakan Akar açıklamasında Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeş olduklarını birbirlerinden ayrılmasının mümkün olmadığını ve Türkiye’nin ne gerekiyorsa yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Azerbaycan topraklarını işgal eden barbar bir Ermenistan var. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan ateşkes kurallarına uymadı” dedi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye ateşkes eleştirisi

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye’yi Azerbaycan-Ermenistan gerginliği konusunda eleştirdi.

Asseslborn “Türkiye halen daha bir ateşkes çağrısı yapmadı. Türkiye’nin bu tavrının tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence Lüksemburg’tan gidecek mesaj bir NATO üyesi olan Türkiye’ye ateşkesin süratle sağlanmasına yardım etmesi için bir çağrı olacaktır” dedi.

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