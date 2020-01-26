HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ateşkese Rağmen Suriye Güçleri İdlib’de İlerliyor

Ateşkese Rağmen Suriye Güçleri İdlib’de İlerliyor

26.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Suriye’de devlet medyasına göre rejim güçleri İdlib bölgesinde bazı kasabaları ele geçirdi

Ateşkese Rağmen Suriye Güçleri İdlib’de İlerliyor

Suriye’de devlet medyasına göre rejim güçleri İdlib bölgesinde bazı kasabaları ele geçirdi.

Son haftalarda Rus ve Suriye hava saldırılarının ardından yüzbinlerce kişi bölgeyi terketmişti.

Suriye Gözlemevi haftanın son gününde Suriye güçlerinin son 24 saatte İdlib’de 6 kasabayı ele geçirdiğini belirtti.

Gözlemevi, Rus hava saldırılarıyla desteklenen Suriye güçlerinin Maarat al-Numan’ın dış bölgelerine ulaştığını kaydetti. Maarat al-Numan İdlib’in 33 km güneyinde Şam ve Halep’i birbirine bağlayan yolda stratejik bir noktada bulunuyor.

Bu gelişme Rusya’yla Türkiye arasında 12 Ocak’ta sağlanan ateşkese rağmen gerçekleşmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce İdlib’den ayrılan 400 bin kişinin Türkiye sınırına doğru gelmekte olduğunu kaydetmişti.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli bulunuyor.

Moskova ve Şam Halep’te sivillere saldırıları arttıran militanlara karşı savaştıklarını belirtiyor ancak kurtarma ekipleri ve insan hakları grupları hava saldırılarının hastane ve okullar dahil sivil yerleri vurduğunu belirtiyor.

Suriyeli bir askeri kaynak devlet haber ajanı SANA’ya yaptığı açıklamada, ordunun mücadelesinin silahlı teröristler temizlenene kadar durmayacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi’ne çelenk bıraktıCumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi’ne çelenk bıraktı
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştüErdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: UMH güçleri açıkladı! Hafter'den yoğun saldırı

Hafter yoğun saldırı başlattı!

İngiltere'de erkeklerin cinayet davalarında 'sert seks' savunması kullanmaması için kampanya başladı

'Sert seks' savunmasına karşı kampanya

Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı! Acil durum ilan edildi

Acil durum ilan edildi! 'Tam bir gaz odasına dönüştü'

Gazze'de Büyük İskender dönemine ait sikkeleri balıkçılar buldu

Büyük İskender dönemine ait! Balıkçılar buldu

İran'dan eski ABD Büyükelçiliğinin avlusuna 'intikam' mezarlığı!

Çarpıcı fotoğraflar! 'İntikam' mezarlığı

Son dakika! Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.