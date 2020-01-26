Ateşkese Rağmen Suriye Güçleri İdlib’de İlerliyor

Suriye’de devlet medyasına göre rejim güçleri İdlib bölgesinde bazı kasabaları ele geçirdi.

Son haftalarda Rus ve Suriye hava saldırılarının ardından yüzbinlerce kişi bölgeyi terketmişti.

Suriye Gözlemevi haftanın son gününde Suriye güçlerinin son 24 saatte İdlib’de 6 kasabayı ele geçirdiğini belirtti.

Gözlemevi, Rus hava saldırılarıyla desteklenen Suriye güçlerinin Maarat al-Numan’ın dış bölgelerine ulaştığını kaydetti. Maarat al-Numan İdlib’in 33 km güneyinde Şam ve Halep’i birbirine bağlayan yolda stratejik bir noktada bulunuyor.

Bu gelişme Rusya’yla Türkiye arasında 12 Ocak’ta sağlanan ateşkese rağmen gerçekleşmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce İdlib’den ayrılan 400 bin kişinin Türkiye sınırına doğru gelmekte olduğunu kaydetmişti.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli bulunuyor.

Moskova ve Şam Halep’te sivillere saldırıları arttıran militanlara karşı savaştıklarını belirtiyor ancak kurtarma ekipleri ve insan hakları grupları hava saldırılarının hastane ve okullar dahil sivil yerleri vurduğunu belirtiyor.

Suriyeli bir askeri kaynak devlet haber ajanı SANA’ya yaptığı açıklamada, ordunun mücadelesinin silahlı teröristler temizlenene kadar durmayacağını kaydetti.

