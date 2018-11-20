Ateşkese Rağmen Yemen'de Çatışmalar Şiddetlendi

New York’taki Birleşmiş Milletler genel merkezinde, İngiltere’nin girişimiyle güvenlik konseyinde bir taslak karar hazırlığı var. Karar, Yemen’de ateşkes sağlanması ve bu kapsamda, sivillerin olduğu bölgelere saldırıların durdurulması ve liman şehri Hodeia’ya erişim engelinin kaldırılmasını öngörüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve koalisyon ortakları da geçen hafta, Hodeida şehrindeki çatışmaların durdurulacağını açıklamışlardı.

Hutiler yaptıkları açıklamada, eğer Suudiler barış isterlerse, Birleşmiş Milletler’in ateşkes çağrısına kendilerinin de uyacaklarını ilan etmişlerdi.

Daha önce yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan’a yönelik drone ve roket saldırılarını durduracaklarını söyleyen Hutilerden, iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yemenli bir yetkili Hutilerin, Suudi Arabistan topraklarına bir roket fırlattığını ancak roketin hedefine ulaşamadan Yemen topraklarına düştüğünü söyledi.

Yemen ordu yetkilileri, İran destekli Huti militanlarını şehrin doğusunda ateş açmakla suçladı. Bunun üzerine hükümet yanlısı güçler ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona ait uçaklar, bölgeye hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ülkeye akaryakıt, gıda ve insani yardımların asıl giriş noktası durumunda olan liman şehrinin kontrolü, Hutilerin elinde bulunuyor.

Suudiler, İran’ı bu liman üzerinden Hutilere silah göndermekle suçluyorlar.

Son olarak Trump yönetimi de diğer batılı ülkelerle birlikte Yemen’de ateşkes çağrısında bulundu. Bu çerçevede Amerika, Suudi jetlerine havada yakıt ikmali desteğine son verdi.

Beyrut’taki Amerikan Üniversitesi’nden Siyaset Bilimler Profesörü Hilal Keşhan, Yemen’de ateşkesin mümkün olabileceğini ancak her iki tarafın da ateşkes başlamadan önce son atışı yapma çabasında olduğunu söylüyor.

VOA’e değerlendirmelerde bulunan Keşhan, “Genellikle ateşkesler yürürlüğe girmeden önce tarafların, karşılıklı olarak düşmanlıklarının daha da arttığını görürüz. Hutilerin Hodeida’da, Suudi topraklarına ulaşmayan bir roket atma girişimi bu çerçevede, ateşkesten önce son atışı biz yaptık deme niyeti olarak görünüyor” dedi.

Hutiler 2014 yılından bu yana Yemen’in başkenti Sanaa’da kontrolü ellerinde tutuyorlar. Yemen hükümeti de bu tarihte militanların zorlamasıyla Suudi Arabistan’a sürgüne yollandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Hutilerin üstünlüğüne son vermek adına yürüttüğü hava saldırılarında, binlerce sivilin ölümüne ve göç etmesine neden oldu. Saldırılarda defalarca hastaneler de vuruldu. Ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen’de salgın hastalıklar ve açlık nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesinde olan milyonlarca kişi bulunuyor.

