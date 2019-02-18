Ateşkese uymayan Taliban militanları Afgan polisine saldırdı: 8 ölü

Taliban militanları, Afganistan’ın Belh vilayetinde petrol boru hattını koruyan polislere saldırdı. Çatışmada 8 polis hayatını kaybederken, 3’ü yaralandı.

Taliban militanları, ateşkese rağmen Afgan güvenlik güçlerine saldırmaya devam ediyor. Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Harab-i Mezari köyünde bulunan petrol borusunu koruyan polislere saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında açıklama yapan Emniyet Müdürü Metin Hocazade, saldırıya hızlıca cevap verildiğini ve çevre bölgelerden olay yerine polis sevk edildiğini aktarırken, 8 polisin hayatını kaybettiğini 3 polisin de yaralandığını söyledi. Çatışmada öldürülen militanların olduğunu kaydeden Hocazade, öldürülen militanların diğerleri tarafından alındığını bu sebeple ellerinde net bir sayı olmadığını ifade etti. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid ise, saldırıda 2 polis aracının imha edildiğini açıkladı.

Ülkede fakirliğin artmasıyla işsiz kalan gençlerden yararlanan Taliban, kontrol ettiği noktalardan çıkarak, çatışmaların yaşanmadığı kuzey ve doğu eyaletlerine de saldırmaya başladı. Başkent Kabil’in 305 kilometre kuzeyinde olan ve yıllardır barış içinde yaşayan Belh vilayetinde çatışmalar uzun zamandır devam ediyor.

Barış müzakereleriyle saldırılar arttı

Öte yandan, barış müzakerelerinin gerçekleştiği sırada Taliban birlikleri saldırılarını artırarak şehirlere geniş koordine edilmiş hücumlar gerçekleştirmeye başladı. En son Cuma günü Kandahar’da düzenlenen saldırıda 32 Afgan sınır güvenliği hayatını kaybetmişti.

