Ateşkesin Ardından İsrail'den İlk Kez Gazze'ye Hava Operasyonu

İsrail ordusu Çarşamba gününün ilk saatlerinde Gazze Şeridi’ne yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırının Filistin tarafından havalanan bir yanan balona karşılık olarak yapıldığı belirtildi.

Hava saldırısında Hamas’a ait olduğu belirtilen iki hedefin vurulduğu belirtildi. Hava operasyonu iki taraf arasında 11 gün süren çatışmaların ardından sağlanan 21 Mayıs tarihinde sağlanan ateşkesten sonra yapılan ilk saldırı oldu.

Hamas, İsrailli milliyetçi grupların Doğu Kudüs’te yürüyüs yapması halinde kendilerinin de eylemde bulunacaklarını açıklamıştı. Dün Kudüs’te eski şehirdeki Şam Kapısı olarak biline yerde yüzlerce kişi yürüyüş için toplandı.

Toplanan gruptan bazı kişiler “Araplara ölüm”sloganı atarak yürüyüş yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yürüyüşün doğru olmadığını ve bunun Yahudilikle ya da İsrailli olmakla bağdaşmayacağını belirtti.

Yürüyüş öncesinde polis Nisan ve Mayıs ayında İsrail ve Filistinliler arasında çatışmaların başlangıç noktası olan Şam Kapısı alanında bir geçiş koridoru oluşturdu.

İsrail’in Mayıs ayında 11 gün süren Gazze’ye yönelik saldırılarında 66’sı çocuk ve 39’u kadın 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

