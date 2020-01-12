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  4. Ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Hafter hakkında flaş suçlama!

Ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Hafter hakkında flaş suçlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini duyurdu.

Ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Hafter hakkında flaş suçlama!

Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.

UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Hafter UMH

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