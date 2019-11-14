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Ateşkesten saatler sonra Gazze'den İsrail'e roket atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:34 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan 2 roketin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu

KUDÜS (AA) - İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında bu sabah varılan ateşkesten saatler sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 2 roket atıldığı açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan 2 roket nedeniyle ülkenin güneyindeki Sderot kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Sağlanan ateşkesin ardından bu sabah da Gazze'den İsrail tarafına 5 roket atılmıştı.

İsrail ordusunun 12 Kasım Salı sabahı Gazze'de İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, Filistinli direniş örgütü de İsrail tarafına 450'den fazla roket atmıştı.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile bu sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

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