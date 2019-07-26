"Ateşle Sırlanan 40 Yıl" çini sergisi İTÜ'de

İSTANBUL (AA) - Merhum çini sanatçısı Adnan Ergüler'in eserlerinden oluşan "Ateşle Sırlanan 40 Yıl" sergisi, 16 Ağustos'a kadar İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) ziyaret edilebilecek.

İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi'nde açılan sergideki çalışmalar, Osmanlı İznik çinilerinin şam işi, klasik, haliç işi gibi üsluplarını içeriyor. Duvar panolarının yanı sıra evani olarak adlandırılan büyük boy cami kandillerini, ayaklı kaseleri, göz yaşı vazolarını ve küpleri içeren serginin baş eserlerinden biri ise sülünlü kompozisyonu ile 65x91 santimetre ebadında tek parça duvar panosu.

İTÜ Rektör Danışmanı, İletişim ve Pazarlama Direktörü Prof.Dr. Gülname Turan, AA muhabirine, İTÜ de geleneksel sanatlarla ilgili ilk kez büyük ve kapsamlı bir serginin açıldığını kaydetti.

Serginin maddi açıdan çok değerli olduğunu vurgulayan Turan, "Rahmetli Ergüler'e ait çinilerin sergisi. Koleksiyoner Tahir Eğinci'nin oluşturduğu bir koleksiyon. Normalde koleksiyonerler Türkiye'den çok yurt dışında. Kanada, ABD, Dubai ve Japonya'dan Adnan Ergüler'in koleksiyonerleri var. Russell Crowe, Bill Clinton gibi isimler de müşterileri." dedi.