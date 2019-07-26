HABER

"Ateşle Sırlanan 40 Yıl" çini sergisi İTÜ'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

Merhum çini sanatçısı Adnan Ergüler'in eserlerinden oluşan sergi, 16 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek - İTÜ Rektör Danışmanı, İletişim ve Pazarlama Direktörü Prof.Dr. Gülname Turan: - "Koleksiyoner Tahir Eğinci'nin oluşturduğu bir koleksiyon. Normalde koleksiyonerler Türkiye'den çok yurt dışında. Kanada, ABD, Dubai ve Japonya'dan Adnan Ergüler'in koleksiyonerleri var. Russell Crowe, Bill Clinton gibi isimler de müşterileri"

İSTANBUL (AA) - Merhum çini sanatçısı Adnan Ergüler'in eserlerinden oluşan "Ateşle Sırlanan 40 Yıl" sergisi, 16 Ağustos'a kadar İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) ziyaret edilebilecek.

İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi'nde açılan sergideki çalışmalar, Osmanlı İznik çinilerinin şam işi, klasik, haliç işi gibi üsluplarını içeriyor. Duvar panolarının yanı sıra evani olarak adlandırılan büyük boy cami kandillerini, ayaklı kaseleri, göz yaşı vazolarını ve küpleri içeren serginin baş eserlerinden biri ise sülünlü kompozisyonu ile 65x91 santimetre ebadında tek parça duvar panosu.

İTÜ Rektör Danışmanı, İletişim ve Pazarlama Direktörü Prof.Dr. Gülname Turan, AA muhabirine, İTÜ de geleneksel sanatlarla ilgili ilk kez büyük ve kapsamlı bir serginin açıldığını kaydetti.

Serginin maddi açıdan çok değerli olduğunu vurgulayan Turan, "Rahmetli Ergüler'e ait çinilerin sergisi. Koleksiyoner Tahir Eğinci'nin oluşturduğu bir koleksiyon. Normalde koleksiyonerler Türkiye'den çok yurt dışında. Kanada, ABD, Dubai ve Japonya'dan Adnan Ergüler'in koleksiyonerleri var. Russell Crowe, Bill Clinton gibi isimler de müşterileri." dedi.

Adnan Ergüler'in eserlerini de 'Adnan Hoca' olarak imzaladığını belirten Turan, "Ergüler çini fırının başında yatıp kalkan biri. Sergide çok iri parçalar var. Çinide yüksek parçalar çıkarmak çok büyük bir beceri gerektiriyor. Dünyanın en büyük tek parça çini karosu da sergide yer alıyor. Adnan hoca ömrü boyunca 3 tane üretmişti 3'ü de bu sergide yer alıyor." ifadesini kullandı.

Sergi, 16 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

- Adnan Ergüler

İznik Çini Sanatçısı Adnan Ergüler, Kütahya'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun olan Ergüler, uzun süre eski İznik ve Kütahya seramik işleri üzerinde çalıştı. İznik çinisinin temel kil, sır ve el karışımı renklerinin bileşenleri üzerinde araştırmalar yapan Ergüler, eski form tasarımlarını, desen kompozisyonlarını, altyapı ve biçimlendirme tekniklerini analiz etti.

Ergüler, 40 yıl boyunca araştırma ve deneyime dayanarak kendi stilini, kompozisyon ve alt yapısını geliştirerek birçok ülkede önemli şahsi seramik ve Türk sanatı koleksiyonlarında, devlet hazinelerinde yer aldı. Yıllarca kuvars ve kilin kimyasıyla oynayan, denemeler yapan Adnan Ergüler 2016 yılında, 68 yaşında vefat etti.

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Bilecik’in meyvelere dondurmalara tat katıyorBilecik’in meyvelere dondurmalara tat katıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'huzur hakkı' açıklamasıBursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'huzur hakkı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Ergüler çini

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Huzur hakkı' iddialarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama!

'Huzur hakkı' iddialarıyla ilgili açıklama geldi!

Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Güneydoğu'da taziye yemeği geleneği sona eriyor

Güneydoğu'da bir gelenek sona eriyor! Maliyeti 25 bin TL

Demre Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

26 Temmuz Cuma mesajları: Sevdikleriniz için güzel ve anlamlı mesajlar

En güzel Cuma mesajları

Karabük’te 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karabük’te 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.