"Ateşle Sırlanan 40 Yıl" çini sergisi İTÜ'de

İSTANBUL (AA) - Merhum çini sanatçısı Adnan Ergüler'in eserlerinden oluşan "Ateşle Sırlanan 40 Yıl" sergisi, 16 Ağustos'a kadar İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) ziyaret edilebilecek.
İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi'nde açılan sergideki çalışmalar, Osmanlı İznik çinilerinin şam işi, klasik, haliç işi gibi üsluplarını içeriyor. Duvar panolarının yanı sıra evani olarak adlandırılan büyük boy cami kandillerini, ayaklı kaseleri, göz yaşı vazolarını ve küpleri içeren serginin baş eserlerinden biri ise sülünlü kompozisyonu ile 65x91 santimetre ebadında tek parça duvar panosu.
İTÜ Rektör Danışmanı, İletişim ve Pazarlama Direktörü Prof.Dr. Gülname Turan, AA muhabirine, İTÜ de geleneksel sanatlarla ilgili ilk kez büyük ve kapsamlı bir serginin açıldığını kaydetti.
Serginin maddi açıdan çok değerli olduğunu vurgulayan Turan, "Rahmetli Ergüler'e ait çinilerin sergisi. Koleksiyoner Tahir Eğinci'nin oluşturduğu bir koleksiyon. Normalde koleksiyonerler Türkiye'den çok yurt dışında. Kanada, ABD, Dubai ve Japonya'dan Adnan Ergüler'in koleksiyonerleri var. Russell Crowe, Bill Clinton gibi isimler de müşterileri." dedi.
Adnan Ergüler'in eserlerini de 'Adnan Hoca' olarak imzaladığını belirten Turan, "Ergüler çini fırının başında yatıp kalkan biri. Sergide çok iri parçalar var. Çinide yüksek parçalar çıkarmak çok büyük bir beceri gerektiriyor. Dünyanın en büyük tek parça çini karosu da sergide yer alıyor. Adnan hoca ömrü boyunca 3 tane üretmişti 3'ü de bu sergide yer alıyor." ifadesini kullandı.
Sergi, 16 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
- Adnan Ergüler
İznik Çini Sanatçısı Adnan Ergüler, Kütahya'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun olan Ergüler, uzun süre eski İznik ve Kütahya seramik işleri üzerinde çalıştı. İznik çinisinin temel kil, sır ve el karışımı renklerinin bileşenleri üzerinde araştırmalar yapan Ergüler, eski form tasarımlarını, desen kompozisyonlarını, altyapı ve biçimlendirme tekniklerini analiz etti.
Ergüler, 40 yıl boyunca araştırma ve deneyime dayanarak kendi stilini, kompozisyon ve alt yapısını geliştirerek birçok ülkede önemli şahsi seramik ve Türk sanatı koleksiyonlarında, devlet hazinelerinde yer aldı. Yıllarca kuvars ve kilin kimyasıyla oynayan, denemeler yapan Adnan Ergüler 2016 yılında, 68 yaşında vefat etti.
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