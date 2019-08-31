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Ateşlenen çocuğa müşahede odasında müdahale edilmemesi görüntülerine soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

 ŞANLIRFA'nın Suruç ilçesinde, yüksek ateş şikayeti ile devlet hastanesine götürülen Merva Tekçe'ye (3), iddiaya göre, doktor muayenesinin ardından gönderildiği müşahede odasında görevli olmadığı için müdahale edilmedi.

Ateşlenen çocuğa müşahede odasında müdahale edilmemesi görüntülerine soruşturma

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIRFA'nın Suruç ilçesinde, yüksek ateş şikayeti ile devlet hastanesine götürülen Merva Tekçe'ye (3), iddiaya göre, doktor muayenesinin ardından gönderildiği müşahede odasında görevli olmadığı için müdahale edilmedi. Bunun üzerine annesi çocuğun ateşini kendi imkanları ile soğuk su ve havluyla düşürmeye çalıştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.
Olay, dün akşam saatlerinde, 150 yataklı Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan Tekçe ailesi, evde ateşi çıkan çocukları Merva Tekçe'yi hastaneye götürdü. Burada doktor muayenesinin ardından Tekçe, vücut ısısının düşmesi için soğuk kompleks tedavisi uygulanması talebiyle müşahede odasına sevk edildi. İddiaya göre, Tekçe'nin anne ve babası çocuklarına tedavi uygulayacak nöbetçi sağlık çalışanını bekledi. Sağlık çalışanı uzun süre gelmeyince anne, çocuğunun ağlamasına dayanamayıp, kantinden aldığı soğuk suyu orada bulduğu pamuklara dökerek yüksek ateşi olan çocuğunun ateşini düşürmeye çalıştı. O anlar ailenin yakınları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ailenin, 'kimse yok mu serviste?' diyerek sık sık seslendiği görüldü. Ailenin tüm çabalarına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine anne çocuğu kucağında evine döndü.
Yaşananların ardından Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili görüntüleri inceleyip, gerekli soruşturmanın başlatılacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Ateşlenen çocuğa müşahede odasında müdahale edilmemesi görüntülerine soruşturmaAteşlenen çocuğa müşahede odasında müdahale edilmemesi görüntülerine soruşturmaAteşlenen çocuğa müşahede odasında müdahale edilmemesi görüntülerine soruşturmaAteşlenen çocuğa müşahede odasında müdahale edilmemesi görüntülerine soruşturma

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