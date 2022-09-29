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'Ateşler içinde eve geldi!' Babasından gelen küçük çocuğun anlattıkları yürek sızlattı: Anne çok acıyor

29.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşinin öz çocuğunu çakmakla yaktığını iddia eden anne anlattıklarıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gözyaşları içinde yaşananları anlatan N.K., ''Çocuk babasından geldiğinde ateşler içindeydi. Ben sormaya başladığımda ağlamaya başladı. Çocuk, 'Babam yaktı, çakmakla yaktı. Ben korktum, kapıya doğru gittim. Beni yakaladı çok acıyor' dedi. Bir çözüm bekliyorum, babasının şiddetine uğramamasını, benim gözetiminde görüştürülmesini istiyorum'' diyerek çağrıda bulundu.

'Ateşler içinde eve geldi!' Babasından gelen küçük çocuğun anlattıkları yürek sızlattı: Anne çok acıyor

Babası tarafından çakmakla yakıldığı iddia edilen çocuğun annesi N. K., Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programının ihbar hattına gönderdiği videoyla insanları dehşete düşüren bir iddiada bulundu. Anne N. K., eski eşinin öz çocuğunu çakmakla yaktığını öne sürdü.

''BABAM YAKTI, ÇOK ACIYOR''

Y. A., nin annesi gönderdiği videoyla yaşananları anlattı. “Geldiğinde ateşler içerisindeydi. Ben sormaya başladığımda çocuk ağlamaya başladı. Y.A.'yı babasına ayın 19'unda gönderdim. 4 gündür görmüyordu. Y. A.'yı özlediğini söyledi. Ben de gönderdim. Eve geldiğinde bacağını tutuyordu ve ne olduğunu sordum. Y. A., yaşananları annesinin çektiği videoda anlatmaya çalıştı. “Babam yaktı, çakmakla yaktı. Ben korktum, kapıya doğru gittim. Beni yakaladı çok acıyor” diye anlattı. Anne ise ihbar hattına gönderdiği videoda sesi titreyerek konuşmasına devam etti. “Eski eşim, ‘bana bağırdı ve benden şikâyetçi olursan, bu suçu senin üstüne atarım” dedi.

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''ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM DEDİM BENİ TEHDİT ETTİ''

N. K., “Çocuğumuza böyle bir şey yaptığı için tabii ki telefonda şikayetçi olacağımı söyledim ve beni tehdit etti.” Anne gönderdiği videoda babanın olaya nasıl tepki verdiğini bu sözleri ile anlattı.

Çaresiz anne, Neler Oluyor Hayatta Programının ihbar hattına başvurarak yardım çağrısında bulunarak, ''Size başvurdum. Buradan bir çözüm bekliyorum. Babasının şiddetine uğramaması ve çocuğu korumak için belli şartlar dâhilinde benim gözetiminde görüştürülmesini istiyorum'' dedi.

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(İHA)

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