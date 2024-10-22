ateşli hastalık 21 kişiyi hayattan aldı! Nijerya'da salgın korku saçmaya devam ediyor...

Okoeguale, salgının 21 kişinin ölümüne yol açtığını ifade etti. Ülke genelinde ise bu yıl Lassa ateşi nedeniyle 170'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Hükümet, hastalığın tedavisi için üç ilaç belirlendiğini duyurdu.

Lassa ateşi, ilk olarak 1969 yılında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde tespit edilmişti. Hastalık, fare dışkısı yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçebiliyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

LASSA ATEŞİ NEDİR?

Lassa ateşi, ölümcül olabilen bir viral ateş hastalığıdır. İlk kez 1969 yılında Nijerya'nın Lassa kasabasında görüldü. Hastalık genellikle fare dışkısı, idrarı veya tükürüğü ile insanlara geçiyor. Enfekte farelerin dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle doğrudan temas, kontamine yiyeceklerin tüketimi veya bu virüsle temas eden yüzeylerin kullanılması sonucu virüs insanlara bulaşabilir.

Hastalığı taşıyan kişinin kan, idrar, tükürük veya diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla virüsü diğer insanlara bulaştirabilir. Özellikle sağlık çalışanları arasında risk yüksektir.

Lassa ateşinin spesifik bir aşısı yoktur. Ribavirin adlı antiviral ilaç, Lassa ateşi tedavisinde etkili olabilir. Destekleyici tedavi de hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olur.