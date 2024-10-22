HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ateşli hastalık 21 kişiyi hayattan aldı! Nijerya'da salgın korku saçmaya devam ediyor...

ateşli hastalık 21 kişiyi hayattan aldı! Nijerya'da salgın korku saçmaya devam ediyor...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.10.2024 09:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinde Lassa ateşi salgını nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet sağlık yetkilisi Dr. Joseph Okoeguale, salgının farklı bölgelere yayıldığını ve toplamda 240 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

ateşli hastalık 21 kişiyi hayattan aldı! Nijerya'da salgın korku saçmaya devam ediyor...

Okoeguale, salgının 21 kişinin ölümüne yol açtığını ifade etti. Ülke genelinde ise bu yıl Lassa ateşi nedeniyle 170'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Hükümet, hastalığın tedavisi için üç ilaç belirlendiğini duyurdu.

Lassa ateşi, ilk olarak 1969 yılında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde tespit edilmişti. Hastalık, fare dışkısı yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçebiliyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

thumbs_b_c_46b0105118ab66a7ef2fa310b075f91a

LASSA ATEŞİ NEDİR?

Lassa ateşi, ölümcül olabilen bir viral ateş hastalığıdır. İlk kez 1969 yılında Nijerya'nın Lassa kasabasında görüldü. Hastalık genellikle fare dışkısı, idrarı veya tükürüğü ile insanlara geçiyor. Enfekte farelerin dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle doğrudan temas, kontamine yiyeceklerin tüketimi veya bu virüsle temas eden yüzeylerin kullanılması sonucu virüs insanlara bulaşabilir.

thumbs_b_c_3b02ca99091184217b7c466e6057a405

Hastalığı taşıyan kişinin kan, idrar, tükürük veya diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla virüsü diğer insanlara bulaştirabilir. Özellikle sağlık çalışanları arasında risk yüksektir.

Lassa ateşinin spesifik bir aşısı yoktur. Ribavirin adlı antiviral ilaç, Lassa ateşi tedavisinde etkili olabilir. Destekleyici tedavi de hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
virüs ateş
En Çok Okunan Haberler
Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Popstar Özlem Güneş tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Popstar Özlem Güneş tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini tabancayla başından vurdu

Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini tabancayla başından vurdu

Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı'nın genç sevgilisiyle lüks yaşamı... Arabaları komşularının bile dikkatini çekti

Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı'nın genç sevgilisiyle lüks yaşamı... Arabaları komşularının bile dikkatini çekti

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den mesaj var! "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik"

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den mesaj var! "Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.