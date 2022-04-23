Ateşli silahlar 2020'de ABD'de 'çocuk ve gençlerin başlıca ölüm nedeni'

Yeni bir araştırmaya göre silahlar, 2020 yılında Amerikalı çocukların ve gençlerin başlıca ölüm nedeni olarak trafik kazalarını geride bıraktı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verileri 4300'ten fazla genç Amerikalı'nın 2020'de ateşli silah kaynaklı yaralanmalar nedeniyle öldü.

İntiharlar da sayıyı yükseltirken, veriler cinayetlerin silahla ölümlerin çoğunluğu oluşturduğunu gösteriyor.

ABD'li siviller 390 milyondan fazla silaha sahip.

New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, 1-39 yaş arasında silah kaynaklı ölümler, ülke genelinde ateşli silahlarla işlenen cinayetlerdeki toplam % 33,4'lük artışın bir parçası.

Araştırmada ayrıca, cinayetlerin genç Amerikalıları orantısız bir şekilde etkilediği vurgulandı.

Aynı dönemde, ateşli silahlarla intiharlarda da % 1,1'lik artış oldu.

Çocuklar ve gençler arasında tüm nedenlerden, intihar, cinayet, kasıtsız ya da belirlenemeyen ateşli silah ölümlerinde % 29,5'lik artış oldu. Bu da genel nüfusa kıyasla iki kat daha hızlı bir artış anlamına geliyor.

2019 ve 2020'de 100 binde bir ölçekte ateşli silah kaynaklı ölümler kadınlar, erkekler ve tüm etnik gruplarda artarken, en büyük artış siyah Amerikalılar arasında oldu.

Geçtiğimiz yıllarda, genç Amerikalılar'ın başlıca ölüm nedeni otomobil kazaları, ikinci nedense ateşli silahlardı. Ancak otomobil kazası ölümleri zamanla azalırken, 2020'de 19 yaşın altındaki yaklaşık 3900 Amerikalı araba kazalarında öldü.

2019 ve 2020'de aşırı dozda uyuşturucu ve zehirlenme % 83,6 arttı. Şimdiyse gençlerin en büyük üçüncü ölüm nedeni.

