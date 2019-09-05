Ateşli silahlarla meydana gelen olaylarda azalış yaşanıyor. Bu yılın ilk 8 ayında ateşli silahlarla işlenen tüm olaylar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı. Ateşli silahlarla işlenen olaylarda kasten adam öldürme yüzde 14, kasten yaralama yüzde 13, yağma (gasp) yüzde 17 oranında azaldı. Güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri, internet üzerinden İçişleri Bakanlığı Siber birimleri tarafından her türlü silah satışının tespit edilmesi, av bayilerinin ve üretici fabrikaların internet üzerinden reklam yapmasına engel olunması, satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılmaması, ruhsatsız tüfek bulunduranlara idari para cezalarının artırılması gibi tedbirler ateşli silahlarla işlenen olay sayısını azalttı. 2014 yılında ateşli silahlarla meydana gelen olay sayısı 23 bin 43 seviyesindeyken, bu sayı artarak 2017 yılında 33 bin 603 seviyesine ulaştı. Alınan bu önlemler sayesinde geçen yıl ateşli silahlarla meydana gelen olay sayısında yüzde 7,6’lık bir azalış yaşandı. 2018 yılında ateşli silahlarla 31 bin 41 olay meydana geldi.

Ateşli silahlarla işlenen olay sayısı yüzde 15 azaldı

Bu yıl da ateşli silahlarla işlenen olay sayısındaki düşüş devam etti. Yılın 8 aylık döneminde ateşli silahlarla işlenen olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik bir düşüş görüldü. Bu yıl ateşli silahlarla işlenen olay sayısında kasten adam öldürme yüzde 14, kasten yaralama yüzde 13, yağma yüzde 17 oranında azaldı.

Ateşli silah olayları daha çok ruhsatsız silahlarla meydana geldi

Ateşli silahlarla işlenen olayların daha çok ruhsatsız silahlarla meydana gelmesi üzerine güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silah denetimlerine özellikle ağırlık verildi. Bunun sonucunda yılın ilk 8 ayında ateşli silahlarla işlenen olaylarda ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8’lik bir artış yaşandı. 8 ayda ateşli silahlarla işlenen olaylarda 4 bin 475 ruhsatız silah ele geçirilirken, geçen yıl aynı dönemde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 4 bin 370 olmuştu. Güvenlik güçlerince sık sık yapılan huzur güven uygulamaları ve denetimlerin etkisiyle ülke genelinde yılın ilk 8 ayında toplam 24 bin 396 ateşli silah ele geçirildi.