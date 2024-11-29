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Ateşölçer nasıl kullanılır? Ateşölçer kalibrasyonu nasıl yapılır? Ateşölçer ayarı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.11.2024 18:52
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Sağlık alanında kullanılan birçok farklı medikal cihaz bulunmaktadır. Bu cihazların bazıları kullanım alanına göre evlerde de bulunurken bazıları ise yalnızca sağlık kuruluşlarında bulunmakta ve kullanılmaktadır. Ateşölçer de bu medikal cihazlar arasında yer almaktadır. Bu tür cihazları kullanırken doğru kullanmak, sonucun yanlış yorumlanmaması açısından önemlidir. Peki, ateşölçer nasıl kullanılır ve ateşölçer kalibrasyonu nasıl yapılır?

Ateşölçer nasıl kullanılır? Ateşölçer kalibrasyonu nasıl yapılır? Ateşölçer ayarı

İçindekiler

  • Ateşölçer nedir?
  • Ateşölçer nasıl kullanılır?
  • Ateşölçer kalibrasyonu nasıl yapılır?

Tıpta hastalık dönemlerinde kullanılan pek çok farklı medikal cihaz mevcuttur. Bu medikal cihazlardan biri termometre olarak da tabir edilen ateşölçerlerdir. Bu tür cihazları kullanmadan önce herhangi bir hata yapmamak adına kullanım kılavuzundan faydalanması büyük önem taşımaktadır. Özellikle ateşölçer ayarı konusunda bilgi sahibi olmak, ölçüm sonucunun doğruluğunu yakından ilgilendiren bir konudur.

Ateşölçer nedir?

Hastalık zamanlarında gerek sağlık noktalarında gerekse ev gibi alanlarda kullanımı yaygın olan pek çok farklı medikal cihaz vardır. Bu cihazlardan en sık kullanılanı ateşölçerdir. İsminden de anlaşılabileceği gibi insan vücudu ısısının kaç olduğunu ölçmek için kullanılan medikal cihaz, ateşölçer olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar vücut ısılarında artış hissettiğinde ateşlerini ölçmek için bu tür cihazlardan yararlanmaktadır. Günümüzde bu cihazın birçok farklı türü bulunmaktadır. Türlerine göre kullanım şekli de farklılık göstermektedir.

Ateşölçer nasıl kullanılır?

Ateşölçer cihazları kendi içerisinde farklı çeşitlere sahiptir. Cıvalı ateşölçer başta olmak üzere; dijital ateşölçer, çubuk ateşölçer, kızılötesi ateşölçer gibi türleri mevcuttur. Her ateşölçer cihazının kullanım şekli farklı olduğundan öncesinde kullanım kılavuzunu okumakta fayda vardır. Cıvalı ateşölçer cihazları camdan meydana geldiği için günümüzde kullanımına rastlanılmamaktadır. Diğer ateşölçerlerin kullanım biçimi ise kısaca şöyledir:

  • Dijital termometreler ateşin ölçüleceği alana değdirilip, cihazdan sinyal sesi gelene kadar bekletilerek kullanılır.
  • Kızılötesi ateşölçer cihazları uzaktan ısı ölçümü yapabilme özelliğe sahip cihazlar arasındadır. Ayrıca alın bölgesi ya da kulaç içinden de ölçüm yapılabilmektedir. Sadece insanların değil nesnelerin de ısı ölçümünde kullanılabilen bu cihazlar hızlı sonuç vermektedir.
  • Çubuk ateşölçer cihazları ise diğer cihazlara nazaran daha az duyarlı bir sisteme sahiptir. Analog bir ısı ölçümü metodu ile çalışan bu cihazlar ayrıca ölçüm süresi yönünden hızlı değildir.

Ateşölçer kalibrasyonu nasıl yapılır?

Ateşe sebep olan rahatsızlıkta yaygın olarak ateşölçer olarak adlandırılan ve termometre ismiyle de bilinen medikal cihazlar kullanılır. Bu tür medikal cihazlar alın, kulak içi, rektal bölge, koltuk altı gibi çeşitli bölgeler üzerinden sıcaklık ölçümü yapmaktadır.

Ateşölçer ya da diğer adı termometre olan medikal cihazları kullanırken kalibrasyon işleminin yapılması gerekir. Cihazın ölçüm esnasında doğru sonuçlar vermesi için öncesinde yapılan test etme ve ayarlama işlemi, kalibrasyon olarak ifade edilir. Kalibrasyon yapabilmenin en pratik yöntemi ateşölçer cihazını kalibrasyon cihazı ile test etmektir. Bu test neticesinde cihazın ölçüm değerlerinin doğru olup olmadığı kolay bir şekilde kontrol edilebilmektedir.

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