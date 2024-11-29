Ateşölçerde LO ne demek? Ateşölçer LO hatası neden olur, nasıl düzeltilir?

Termometre olarak da isimlendirilen ateşölçer cihazlarının bazıları temaslı olarak kullanılırken bazıları ise temassız özelliğe sahiptir. Yalnızca insanlarda değil, kedi, köpek ya da nesnelerin sıcaklık değerini ölçmek için de kullanılmaktadır. Ateşölçer kullanımında en sık rastlanılan sorunlardan biri ekranda LO hatasının belirmesidir. Bu noktada kişilerin aklına “ateşölçer LO hatası nedir?” sorusu gelebilmektedir.
Ateşölçer cihazları sıcaklığın kaç olduğunu belirten cihazlardır. Bu cihazlar genellikle koltuk altı, alın ya da kulak içinde kullanılmaktadır. Bu medikal olarak nitelendirilen cihazlar canlıların vücut ısılarını ölçmesinin yanı sıra hayvanların ya da objelerin de sıcaklığını ölçebilmektedir. Kullanım alanlarına ve özelliklerine göre farklılık gösteren bu cihazlarda bazı zamanlarda birtakım hatalar görülebilmektedir. Bu hatalardan biri ölçüm sırasında ekranda LO hatası yazısının yazmasıdır. Bu hata sıklıkla cihaz doğru bir şekilde ısı ölçümü yapamadığında ortaya çıkmaktadır.
Termometre bir diğer adı ile ateşölçer cihazlarında en sık görülen sorunlardan biri cihaz ekranında LO hatasının çıkmasıdır. Bu hata çeşitli nedenlerden kaynaklı görülebilmektedir. Vücut sıcaklığının ölçülmesinde kullanılan ateşölçerde LO hatasının ortaya çıkmasının genel sebeplerinden bazıları şöyledir:
Ateşölçerler hastalıklarda ateşin var olup olmadığını, varsa kaç derece olduğunu belirten önemli medikal cihazlardan biridir. Bu tür cihazlarda bazen kullanım sırasında cihaz ekranında LO hatası belirebilmektedir. Bu hatayı düzeltmek isteyen kişilerin uygulaması gereken yöntemler kısaca şu şekildedir: