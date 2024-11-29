Ateşölçerde LO ne demek? Ateşölçer LO hatası neden olur, nasıl düzeltilir?

Termometre olarak da isimlendirilen ateşölçer cihazlarının bazıları temaslı olarak kullanılırken bazıları ise temassız özelliğe sahiptir. Yalnızca insanlarda değil, kedi, köpek ya da nesnelerin sıcaklık değerini ölçmek için de kullanılmaktadır. Ateşölçer kullanımında en sık rastlanılan sorunlardan biri ekranda LO hatasının belirmesidir. Bu noktada kişilerin aklına “ateşölçer LO hatası nedir?” sorusu gelebilmektedir.

Ateşölçerde LO ne demek?

Ateşölçer cihazları sıcaklığın kaç olduğunu belirten cihazlardır. Bu cihazlar genellikle koltuk altı, alın ya da kulak içinde kullanılmaktadır. Bu medikal olarak nitelendirilen cihazlar canlıların vücut ısılarını ölçmesinin yanı sıra hayvanların ya da objelerin de sıcaklığını ölçebilmektedir. Kullanım alanlarına ve özelliklerine göre farklılık gösteren bu cihazlarda bazı zamanlarda birtakım hatalar görülebilmektedir. Bu hatalardan biri ölçüm sırasında ekranda LO hatası yazısının yazmasıdır. Bu hata sıklıkla cihaz doğru bir şekilde ısı ölçümü yapamadığında ortaya çıkmaktadır.

Ateşölçer LO hatası neden olur?

Termometre bir diğer adı ile ateşölçer cihazlarında en sık görülen sorunlardan biri cihaz ekranında LO hatasının çıkmasıdır. Bu hata çeşitli nedenlerden kaynaklı görülebilmektedir. Vücut sıcaklığının ölçülmesinde kullanılan ateşölçerde LO hatasının ortaya çıkmasının genel sebeplerinden bazıları şöyledir:

Bu hatanın görülmesinde en sık bilinen nedenlerden ilki cihazın vücut modu ya da yüzey modunun yanlış seçilmesidir.

Yüzey modu seçeneğinde 0°C dereceden düşük, vücut modu seçeneğinde ise 32°C dereceden düşük bir değer aralığı seçildiğinde bu hata çıkabilir.

Sıcak havada ya da bir ortamda iken vücut ısısı artabilmekte ve ter sorunu oluşabilmektedir. Ölçüm esnasında terli olunması bu hatasının çıkmasına neden olabilir.

Ölçüm yapılan alanda hava akımı hâkimse bu hatanın görülmesine yol açabilir.

Ölçüm yapılan nokta cihazdan çok uzaktaysa bu hata ile karşılaşılabilinir. Ayrıca cihazın pilinin bitmesi de bu hatanın görülmesinde önemli bir etkendir.

Ateşölçer LO hatası nasıl düzeltilir?

Ateşölçerler hastalıklarda ateşin var olup olmadığını, varsa kaç derece olduğunu belirten önemli medikal cihazlardan biridir. Bu tür cihazlarda bazen kullanım sırasında cihaz ekranında LO hatası belirebilmektedir. Bu hatayı düzeltmek isteyen kişilerin uygulaması gereken yöntemler kısaca şu şekildedir: