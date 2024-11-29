HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ateşölçerde LO ne demek? Ateşölçer LO hatası neden olur, nasıl düzeltilir?

Ateşölçerde LO ne demek? Ateşölçer LO hatası neden olur, nasıl düzeltilir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.11.2024 18:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların hasta oldukları zamanlarda kullandıkları çeşitli medikal cihazlar vardır. Bu medikal cihazlar arasında en yaygın tercih edileni ateşölçer olarak bilinen bir diğer ismi termometre olan cihazlardır. Bu cihazlar sayesinde insanlar vücut ısılarını ölçebilmekte ve ateşleri olup olmadığını anlayabilmektedir. Bazı kişiler zaman zaman kullanım sırasında cihazın ekranında LO hatası yazısı ile karşılaşabilmektedir. Peki, ateşölçerde LO ne demek, LO hatası neden olur ve nasıl düzeltilir?

Ateşölçerde LO ne demek? Ateşölçer LO hatası neden olur, nasıl düzeltilir?

İçindekiler

  • Ateşölçerde LO ne demek?
  • Ateşölçer LO hatası neden olur?
  • Ateşölçer LO hatası nasıl düzeltilir?

Termometre olarak da isimlendirilen ateşölçer cihazlarının bazıları temaslı olarak kullanılırken bazıları ise temassız özelliğe sahiptir. Yalnızca insanlarda değil, kedi, köpek ya da nesnelerin sıcaklık değerini ölçmek için de kullanılmaktadır. Ateşölçer kullanımında en sık rastlanılan sorunlardan biri ekranda LO hatasının belirmesidir. Bu noktada kişilerin aklına “ateşölçer LO hatası nedir?” sorusu gelebilmektedir.

Ateşölçerde LO ne demek?

Ateşölçer cihazları sıcaklığın kaç olduğunu belirten cihazlardır. Bu cihazlar genellikle koltuk altı, alın ya da kulak içinde kullanılmaktadır. Bu medikal olarak nitelendirilen cihazlar canlıların vücut ısılarını ölçmesinin yanı sıra hayvanların ya da objelerin de sıcaklığını ölçebilmektedir. Kullanım alanlarına ve özelliklerine göre farklılık gösteren bu cihazlarda bazı zamanlarda birtakım hatalar görülebilmektedir. Bu hatalardan biri ölçüm sırasında ekranda LO hatası yazısının yazmasıdır. Bu hata sıklıkla cihaz doğru bir şekilde ısı ölçümü yapamadığında ortaya çıkmaktadır.

Ateşölçer LO hatası neden olur?

Termometre bir diğer adı ile ateşölçer cihazlarında en sık görülen sorunlardan biri cihaz ekranında LO hatasının çıkmasıdır. Bu hata çeşitli nedenlerden kaynaklı görülebilmektedir. Vücut sıcaklığının ölçülmesinde kullanılan ateşölçerde LO hatasının ortaya çıkmasının genel sebeplerinden bazıları şöyledir:

  • Bu hatanın görülmesinde en sık bilinen nedenlerden ilki cihazın vücut modu ya da yüzey modunun yanlış seçilmesidir.
  • Yüzey modu seçeneğinde 0°C dereceden düşük, vücut modu seçeneğinde ise 32°C dereceden düşük bir değer aralığı seçildiğinde bu hata çıkabilir.
  • Sıcak havada ya da bir ortamda iken vücut ısısı artabilmekte ve ter sorunu oluşabilmektedir. Ölçüm esnasında terli olunması bu hatasının çıkmasına neden olabilir.
  • Ölçüm yapılan alanda hava akımı hâkimse bu hatanın görülmesine yol açabilir.
  • Ölçüm yapılan nokta cihazdan çok uzaktaysa bu hata ile karşılaşılabilinir. Ayrıca cihazın pilinin bitmesi de bu hatanın görülmesinde önemli bir etkendir.

Ateşölçer LO hatası nasıl düzeltilir?

Ateşölçerler hastalıklarda ateşin var olup olmadığını, varsa kaç derece olduğunu belirten önemli medikal cihazlardan biridir. Bu tür cihazlarda bazen kullanım sırasında cihaz ekranında LO hatası belirebilmektedir. Bu hatayı düzeltmek isteyen kişilerin uygulaması gereken yöntemler kısaca şu şekildedir:

  • Ateşölçer cihazında hata görüldüğü takdirde ilk yapılması gereken çalışma şartlarına bakmaktır. Kullanım kılavuzunda belirtilen sıcaklık aralığında cihazın kullanılması önemlidir.
  • Ateşölçerlerin büyük bir kısmı pil ile çalışmaktadır. Piller cihaz çok kullanıldığında ya da tam tersi hiç kullanılmadığında bitebilmektedir. Pili bitmiş bir ateşölçerde LO hatasına yaygın olarak rastlanılır.
  • Ateşölçerin sensör bölümünde sorun olabilir. Ayrıca kalibrasyon işlemi doğru yapılmamışsa ekranda LO hatası görülebilir.
  • Ateşölçerin kullanım kılavuzuna uygun olmayan bir şekilde kullanılması veya kullanımdan önce temizlenmemiş olması bu hataya sebep olabilir.
  • Ateşölçerin kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde muhafaza edilmemiş olması da LO hatasının görülmesine sebebiyet verebilmektedir.
Anahtar Kelimeler:
ateş ölçer termometre
En Çok Okunan Haberler
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda

Cezaevindeki ziyarete denk geldi: Evde bulunamadı, aranıyor!

Cezaevindeki ziyarete denk geldi: Evde bulunamadı, aranıyor!

Kapalıçarşı'daki piyasayı durduran sahte dolar krizinin arkasında o var

Kapalıçarşı'daki piyasayı durduran sahte dolar krizinin arkasında o var

'Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim' diye tehdit etti

'Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim' diye tehdit etti

AFAD'da büyük skandal: Suriyeli suç ortağı Hatay'da!

AFAD'da büyük skandal: Suriyeli suç ortağı Hatay'da!

22 yıl hapis cezası bulunan şahsı Galatasaray sevdası yaktı! Devre arasında...

22 yıl hapis cezası bulunan şahsı Galatasaray sevdası yaktı! Devre arasında...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.