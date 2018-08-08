MAGAZİN

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 5 yıldır yer aldığı 'O Ses Türkiye' programında yer almayacağını duyurdu.

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında 5 yıldır jüri üyeliği yapan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz yeni sezonda 'O Ses Türkiye’de yer almayacağını duyurdu.

Sevenlerine kötü haber veren ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı: 'Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye’de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum.'


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Anahtar Kelimeler:
athena gökhan o ses türkiye yeni sezon jüri üyesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen olmazsan o ses izlenmez,şahsen ben izlemem.
artik o ses Türkiyenin tadi tuzu kalmadi desene
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