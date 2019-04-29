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Athena, Hatay'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 23:35 | Son Güncelleme

Athena, Hatay'da konser verdi

Koç Holding'in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest'in bahar etabı etkinlikleri kapsamında rock müzik grubu Athena, Hatay'da konser verdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan gurubu çok sayıda üniversite öğrencisi izledi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Athena grubu dinleyenlerine keyifli saatler yaşattı.

Grubun bazı şarkılarına öğrenciler de eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
athena hatay Koç Spor Fest konser

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