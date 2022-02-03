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Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Athletic Bilbao Real Madrid maçı hangi kanalda?

03.02.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athletic Bilbao Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun her sene düzenlediği futbol turnuvası Copa del Rey çeyrek final heyecanına sahne oluyor. Athletic Bilbao ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Peki Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Athletic Bilbao Real Madrid maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Athletic Bilbao Real Madrid maçı hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Real Madrid karşılaşması daha şimdiden heyecan yaratmaya başladı. İspanya Kral Kupası Çeyrek final maçında Athletic Bilbao ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Nefes kesen mücadelenin yaşanacağı maça ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Athletic Bilbao Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Athletic Bilbao - Real Madrid maçı hangi kanalda? gibi soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne katıldığı Copa del Rey turnuvasında, çeyrek final mücadelesi için ayrıntılara haberimizde yer verdik.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Copa Del Rey’de çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Athletic Bilbao - Real Madrid maçı 3 Şubat 2022 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.30'da oynanacak.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Real Madrid maçını canlı olarak izlemek isteyenler karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Athletic Bilbao - Real Madrid maçı öncesinde Real Madrid’de Mendy, Gutierrez ve Marcelo eksikler arasında bulunuyor. İki takım da son dönemde oldukça formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Olağanüstü istatistiklere sahip olan Real Madrid son 22 maçında sadece 1 kez kaybetti.

Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanan son 7 mücadele ise 6 kez Real Madrid kazanmış 1 mücadele de Athletic Bilbao’nun üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

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