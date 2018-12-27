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Atı donmasın diye naylona sardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

Bursa'daki İznik içesinde Boş arazide naylona sarılmış halde dolaşan atı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Durumun soruşturulması üzerine otlaması için açık alanda bırakılan atın, sahibi tarafından donmasın diye naylonla sarıldığı ortaya çıktı.

Gece soğuğundan korunması için naylona sarılan at kimi vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken kimi vatandaşlar tarafından koruyla karşılandı.

Soğuklara naylonlu önlem

Bursa'nın İznik ilçesinde otlaması için bırakılan atı, donmaması için naylona sardılar. İznik ilçesi Salih Caddesi Mansur Sokak’ta boş bir arazide naylona sarılmış haldeki at, görenleri şaşırttı.
Sahibi tarafından gecenin soğuğundan korunması için naylona sarılan at, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimi fotoğraf çekinirken, kimi ise korkudan yanına yaklaşamadı.
Sahibi tarafından buraya bırakılmış olabileceğini belirten vatandaşlar, ortaya çıkan görüntünün ise ilginç olduğunu söyledi.
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at Bursa kar kış soğuk

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