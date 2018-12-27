Atı donmasın diye naylona sardı!

Gece soğuğundan korunması için naylona sarılan at kimi vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken kimi vatandaşlar tarafından koruyla karşılandı.

Soğuklara naylonlu önlem

Bursa'nın İznik ilçesinde otlaması için bırakılan atı, donmaması için naylona sardılar. İznik ilçesi Salih Caddesi Mansur Sokak’ta boş bir arazide naylona sarılmış haldeki at, görenleri şaşırttı.

Sahibi tarafından gecenin soğuğundan korunması için naylona sarılan at, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimi fotoğraf çekinirken, kimi ise korkudan yanına yaklaşamadı.