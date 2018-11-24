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Atı, kamyonetin kasasına bağlayıp koşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir atın, hareket halindeki kamyonetin kasasına iple bağlanarak koşturulması büyük tepki çekti.

Atı, kamyonetin kasasına bağlayıp koşturdu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir atın, hareket halindeki kamyonetin kasasına iple bağlanarak koşturulması büyük tepki çekti.
Örnekköy Mahallesi'nde seyreden ve kasasında bir at bulunan kamyonetin arkasına, başka bir at boynundan iple bağlandı. Hareket halindeki kamyonetin kasasına bağlanarak koşturulan atı görenler, fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafları görenler, yaptıkları yorumlarda, hayvana eziyet çektirildiğini belirterek, sürücüye tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Atı, kamyonetin kasasına bağlayıp koşturdu

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