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Atı minibüsün arkasına bağlayıp götürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir atın, minibüsün arkasına bağlanıp çekildiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir atın, minibüsün arkasına bağlanıp çekildiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bandırma- Bursa karayolunun 600 Evler Mahallesi mevkiinde 10 V 4758 plakalı minibüsün arkasına bağlanarak yol boyunca çekilen at, sürücülerin dikkatini çekti. Sürücülerden bazıları o anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Atı çeken minibüs ilk kavşaktan dönerek gözden kayboldu. Tepki çeken paylaşımların ardından polis ekipleri aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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