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ATİB, şehit ve gazi ailelerine iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) tarafından şehit, gazi ve az gelirli ailelere iftar verildi.Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) tarafından şehit, gazi ve az gelirli ailelere iftar verildi.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) tarafından şehit, gazi ve az gelirli ailelere iftar verildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) tarafından şehit, gazi ve az gelirli ailelere iftar verildi. Programa Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, ATİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda şehit, gazi ve az gelirli aile olmak üzere toplam 300 kişi katıldı.

Şehit ve gazi aileleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, ”Ramazanın en güzel yanlarından biri de, birlikte iftar açmak, cemaatle birlikte olmak, insanları bir araya getirmek. Özellikle sizler gibi şehit aileleriyle, gazilerle birlikte olmak bizler için ayrı bir şeref. Bizler güçlü oldukça, birlik oldukça her zaman daha güçlü olacağız. Türkiye ile Azerbaycan’ın birliği de, hem Türkiye’yi, hem Azerbaycan’ı her zaman daha güçlü yapıyor. Her zaman birlik olmak zorundayız, her zaman bir arada olmak zorundayız ki, bir birimizden güç alacağız, bütün dünyaya karşı daha da dik dura bileceğiz” diye konuştu.

Daveti kabul edip gelenlere teşekkür eden ATİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın, ”Bugün aramızda şehit aileleri, gazi aileleri ile birlikte hep birlikte iftar ettik. Bunun bizim için çok büyük bir manası var" ifadelerini kullandı.

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