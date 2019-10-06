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Atığını ayrıştıran köylünün alışveriş kartı puan dolacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli Valiliğince başlatılan çalışma çerçevesinde atığını ayrıştıran köylüler, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlarla anlaşmalı köy bakkalından alışveriş yapabilecek - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Proje kapsamında vatandaşlarımızın evsel atıklarından ayrıştırdığı ambalaj atıkları karşılığında geri dönüşüm kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlarımız kazandığı puanlar ile de köy bakkalında kurulacak sistem ile alışveriş yapabilecek"

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli Valiliğince yürütülen çalışma çerçevesinde atığını ayrıştıran köylüler, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlar karşılığında anlaşmalı köy bakkalından alışveriş yapabilecek.

Valilik tarafından Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı.

Daha temiz bir çevre ve atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanarak hazırlanan proje kapsamında 39 köye atıkların toplanması amacıyla konteynerler konulacak, köy sakinlerine ise "geri dönüşüm kartları" verilecek. Köylülerin konteynere attıkları her atık karşılığında, sistem sayesinde kartlarına puan yüklenecek.

Vatandaşlar, anlaşmalı köy bakkalına giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek. Proje, 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek.

Yaklaşık 5 ay içerisinde 430 bin avro bütçe ile uygulanacak olan proje kapsamında bir yandan evsel atıklarından ayrıştırılan ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ekonomiye kazandırılması sağlanırken, diğer yandan ise köylünün aile bütçesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

- "İl geneline yaymak istiyoruz"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile hem köylü vatandaşların aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında kabul edilen projenin ilk olarak Demirköy ve Vize ilçelerinde uygulanacağını ifade eden Vali Bilgin, daha sonraki aşamalarda projeyi il geneline yaymayı hedeflediklerini anlattı.

Proje kapsamında 39 köye atıkların toplanması için özel konteynerler konularak, geri dönüşüm kartları dağıtılacağını ve atıkların toplanması amacıyla 2 kamyon alınacağını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında vatandaşlarımızın evsel atıklarından ayrıştırdığı ambalaj atıkları karşılığında geri dönüşüm kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlarımız, kazandığı puanlar ile de köy bakkalında kurulacak sistem ile alışveriş yapabilecek. Hem doğa hem köylümüz hem de ülke ekonomimiz kazanacak.

Sıfır atık geri dönüşüm kartı uygulamasını başlatacağız. Burada kişinin adı soyadı ve kart numarası yazılacak. Burada kişi proje kapsamında yapmış olduğu ayrıştırma sonucunda çöpe attığı atık karşılığında kartını sisteme okutup puan kazanacak. Kazandığı puanlar ile de köy bakkalında kurulan sistem sayesinde alışveriş yapacak. Köylümüz attığı atık kadar puan kazanacak. Dönüşümle birlikte hem çöpleri toplamış olacak hem de para kazanmış olacak. Bu önemli bir proje. İl geneline yaymak istiyoruz. Ülkemize örnek olacak bir proje olarak düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
ambalaj atığı geri dönüşüm Kırklareli sıfır atık

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