Atığını ayrıştıran köylünün alışveriş kartı puan dolacak

Vatandaşlar, anlaşmalı köy bakkalına giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek. Proje, 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek.

Daha temiz bir çevre ve atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanarak hazırlanan proje kapsamında 39 köye atıkların toplanması amacıyla konteynerler konulacak, köy sakinlerine ise "geri dönüşüm kartları" verilecek. Köylülerin konteynere attıkları her atık karşılığında, sistem sayesinde kartlarına puan yüklenecek.

Valilik tarafından Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı.

Yaklaşık 5 ay içerisinde 430 bin avro bütçe ile uygulanacak olan proje kapsamında bir yandan evsel atıklarından ayrıştırılan ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ekonomiye kazandırılması sağlanırken, diğer yandan ise köylünün aile bütçesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

- "İl geneline yaymak istiyoruz"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile hem köylü vatandaşların aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında kabul edilen projenin ilk olarak Demirköy ve Vize ilçelerinde uygulanacağını ifade eden Vali Bilgin, daha sonraki aşamalarda projeyi il geneline yaymayı hedeflediklerini anlattı.

Proje kapsamında 39 köye atıkların toplanması için özel konteynerler konularak, geri dönüşüm kartları dağıtılacağını ve atıkların toplanması amacıyla 2 kamyon alınacağını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında vatandaşlarımızın evsel atıklarından ayrıştırdığı ambalaj atıkları karşılığında geri dönüşüm kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlarımız, kazandığı puanlar ile de köy bakkalında kurulacak sistem ile alışveriş yapabilecek. Hem doğa hem köylümüz hem de ülke ekonomimiz kazanacak.