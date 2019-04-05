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Atık ahşap malzemeler oyuncağa dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te meslek liselerinin öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eski okul sırası, masa gibi malzemeleri okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere oyuncağa dönüştürüyor - Öğrencilerin yaptığı tangram, araba, hayvan figürleri, yapboz gibi çeşitli oyuncaklar kentteki anaokullarına ücretsiz dağıtılıyor - Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete: - "Hem çocuklarımız oyuncakla buluşmasını hem de sektörün istediği nitelikli insan gücünün yetişmesini hedefliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te meslek liselerinin öğrencileri, eski okul sırası ve masa gibi malzemeleri, okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere oyuncaklara dönüştürüyor.

Mehmet Rüştü Uzel ile Abdülhamithan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri, "Atık Son Buluyor Oyuncaklar Hayat Buluyor" projesi kapsamında atık ahşap malzemelerden tangram, araba, hayvan figürleri, yapboz gibi çeşitli oyuncaklar yaparak geri dönüşüme katkı sağlarken yaptıkları oyuncaklar kentteki anaokullarına ücretsiz dağıtıyor.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri yaptıkları faydalı çalışmadan dolayı tebrik ettiğini söyledi. Ahşap oyuncakların sağlıklı olduğuna dikkati çeken Mete, oyuncak yapımında meslek liselerinin önemli bir rolü bulunduğunu ifade etti.

Mete, iki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atık ahşap malzemelerden okul öncesi yaş grubunun gelişimi ve becerisini arttırmak için çeşitli oyuncaklar yapıldığını anımsatarak oyuncakların anaokulu öğrencileriyle buluşturduğunu aktardı.

Oyuncakları kentteki dezavantajlı anaokulları başta olmak üzere okullara dağıtmaya başladıklarını dile getiren Mete, "Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hem çocuklarımız oyuncakla buluşmasını hem de sektörün istediği nitelikli insan gücünün yetişmesini hedefliyoruz." dedi.

Mete, sıfır atık projesine de destek olmak istediklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Oyuncakta dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyoruz. Gaziantep'teki meslek liseleri de yeterli donanıma sahip. Ahşaptan birçok oyuncak modeli tasarlanmış. Oyuncakları öncelikle dezavantajlı okullar başta olmak üzere tüm kentteki anaokullarına dağıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu proje bir sosyal sorumluluk projesi. Sektörle de iş birliği planlıyoruz. Onların da önerilerini alacağız. Tasarım beceri atölyeleriyle de çocuklar, kendi oyuncaklarını yapabilecek."

- "Her aşamada öğrencilerimiz var"

Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hülya Özbey ise sıfır atık projesi kapsamında Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle proje geliştirerek oyuncak yapmaya karar verdiklerini belirtti.

İki okuldan 17 öğrenci ve 6 öğretmenin katkılarıyla projeye başladıklarını anlatan Özbey, "Öncelikle yapılan oyuncakları dezavantajlı okullara dağıtıyoruz. Projemizin her aşamada öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz, anaokulu öğrencilerinin gözündeki ışığı görünce motive oldu. Büyük bir mutluluk yaşadı. Ayrıca öğrencilerimizde çevre bilinci oluştu. Gelişimlerine de katkıda bulunduk." diye konuştu.

Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Özbey de öğrencileri sektöre hazırlamak ve ahşap malzemeleri değerlendirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak "Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla el becerilerini geliştiriyorlardı. Oyuncakların pahalı olması ve anaokullarında oyuncak eksiği olduğunu fark edince destek olmak istedik. Yapılan oyuncakları anaokullarına hediye olarak gönderiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "4 okula bin kadar oyuncak gönderdik"

Geri dönüşümü olan her şeyi değerlendirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Özbey, şunları söyledi:

"Ekonomiye destek olmak, dışa bağımlılığı azaltmak istedik. Bunu yanı sıra çocuklarımız iş öğrensinler istiyoruz. Öğrenciler oyuncaklar, yapıyor, sıraları tamir ediyor. Kendi kültürümüze, örf ve adetimize yönelik 10 çeşit oyuncak yaptık. Traktör, üç taş, yapboz, ördek gibi ürünler var. Çocukların eğitimi devam ettiği sürece kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. Yapılanlar sayesinde kaslarının da geliştiğini fark ettik. Ayrıca öğrencilerimiz projeyi çok sevdi, okula devamsızlık da yapmıyorlar. Bugüne kadar 4 okula bin kadar oyuncak gönderdik."

Projede yer alan 11 sınıf öğrencisi Ayşenur Sivereklioğlu da çocuklar için oyuncak yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

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Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ahşap atık Meslek Lisesi oyuncak

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