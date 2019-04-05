Atık ahşap malzemeler oyuncağa dönüşüyor

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te meslek liselerinin öğrencileri, eski okul sırası ve masa gibi malzemeleri, okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere oyuncaklara dönüştürüyor. Mehmet Rüştü Uzel ile Abdülhamithan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri, "Atık Son Buluyor Oyuncaklar Hayat Buluyor" projesi kapsamında atık ahşap malzemelerden tangram, araba, hayvan figürleri, yapboz gibi çeşitli oyuncaklar yaparak geri dönüşüme katkı sağlarken yaptıkları oyuncaklar kentteki anaokullarına ücretsiz dağıtıyor. Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri yaptıkları faydalı çalışmadan dolayı tebrik ettiğini söyledi. Ahşap oyuncakların sağlıklı olduğuna dikkati çeken Mete, oyuncak yapımında meslek liselerinin önemli bir rolü bulunduğunu ifade etti. Mete, iki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atık ahşap malzemelerden okul öncesi yaş grubunun gelişimi ve becerisini arttırmak için çeşitli oyuncaklar yapıldığını anımsatarak oyuncakların anaokulu öğrencileriyle buluşturduğunu aktardı.

Oyuncakları kentteki dezavantajlı anaokulları başta olmak üzere okullara dağıtmaya başladıklarını dile getiren Mete, "Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Hem çocuklarımız oyuncakla buluşmasını hem de sektörün istediği nitelikli insan gücünün yetişmesini hedefliyoruz." dedi. Mete, sıfır atık projesine de destek olmak istediklerine dikkati çekerek şöyle devam etti: "Oyuncakta dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyoruz. Gaziantep'teki meslek liseleri de yeterli donanıma sahip. Ahşaptan birçok oyuncak modeli tasarlanmış. Oyuncakları öncelikle dezavantajlı okullar başta olmak üzere tüm kentteki anaokullarına dağıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu proje bir sosyal sorumluluk projesi. Sektörle de iş birliği planlıyoruz. Onların da önerilerini alacağız. Tasarım beceri atölyeleriyle de çocuklar, kendi oyuncaklarını yapabilecek." - "Her aşamada öğrencilerimiz var" Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hülya Özbey ise sıfır atık projesi kapsamında Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle proje geliştirerek oyuncak yapmaya karar verdiklerini belirtti.