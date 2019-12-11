HABER

Atık barkodlardan top yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görevli memur Orhan Çatana, atık barkodları birbirine yapıştırarak 20 kilo ağırlığında top yaptı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görevli memur Orhan Çatana, atık barkodları birbirine yapıştırarak 20 kilo ağırlığında top yaptı. Çatana topun üzerini harita ile kaplayıp, dünya küresi yaparak bir okula hediye etmeyi planlıyor.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli memur Orhan Çatana, 1,5 yıl önce televizyonda gördüğü ancak daha küçük boyutlarda olan ve barkodlarla yapılan bir top gördü. Çatana, acil serviste atılan barkodları görünce kendisi daha büyük bir top yapmaya karar verdi ve 2018 yılının Şubat ayından itibaren atıl durumda olan barkodları üst üste yapıştırmaya başladı. Aradan geçen 1,5 yıl içerisinde 131 bin 900 adet barkodu üst üste yapıştıran Çatana, 20 kilo ağırlığında kendisinin ‘barkod top' adını verdiği bir küre elde etti.
Acil servise gelen hastaların da dikkatini çeken ‘barkod top’ büyük ilgi görmeye başladı. Hastane personeli her geçen gün büyüyen topu görünce servislerde atıl durumda olan barkodları toplayarak mesai bitiminde Orhan Çatana’ya getirmeye başladı.
Orhan Çatana barkod top yapımını bir televizyonda izlediğini açıklayarak, "Ben daha önce bunu televizyonda gördüm. 'Ben de bunu yapabilirim' dedim. İptal olan barkodlardan böyle bir barkod top yapmaya karar verdim. Yapmaya devam ediyorum. 2018 Şubat ayında yapmaya başladım. Şu ana kadar 131 bin 900 barkod kullanmışım. 20 kilo ağırlığa ulaşmış durumda. Yeni küçük küreler de yapmaya başladım. 2 tanesini ben yapmaya devam ediyorum. 3 tanesini de arkadaşlara verdim. Böyle düzenli yapıştırdığım için büyük rağbet var. Benim gibi yapamıyorlar ama ben yanlış yapılanları düzeltmeye çalışıyorum. Düzenli yapıştırmak gerekiyor. Ben işaretliyorum, çiziyorum ve sırasıyla dolaşıyorum. Acile gelen hastalara resim dahi çektiriyorlar. Çok beğeniyorlar" dedi.
'HASTALARIN ATTIĞI BARKODLARI KULLANIYORUZ'
Atatürk Devlet Hastanesi Acil İdari Şefi Barış Çarıkçı ise barkodların hastaneye başvuran vatandaşlardan geri kalan atıl barkodlar olduğunu belirterek, "Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Türkiye genelinde de bunun bir farkındalık olacağını düşünüyoruz. 1,5 senede 20 kilograma ulaştı. Bu topu atlas halinde küreye dönüştürüp bir okulumuza hediye edeceğiz. Türkiye’de 1000’e yakın hastane var. Her hastanede bu barkodlar bir şekilde çöpe atılıyor. Diğer hastanelerin de örnek almasını istiyoruz" diye konuştu.
'OKULA HEDİYE EDİLECEK'
Belli bir büyüklüğe ulaşan ve 150 bininci barkodun yapıştırılmasıyla tamamlanacak olan küre, üzerine atlas giydirmesi yapıldıktan sonra dünya haritası olarak bir okula hediye edilecek.

FOTOĞRAFLI

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Eşekleri ölüme terk etmediEşekleri ölüme terk etmedi
Uşak'a 3'üncü organize sanayi bölgesi ile 25 bin kişiye istihdam sağlanacakUşak'a 3'üncü organize sanayi bölgesi ile 25 bin kişiye istihdam sağlanacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Cinsel istismar iddiası bulunan öğretmen intihara kalkıştı

Suruç belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyen adam lüks cipi devirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Birçok ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.