Atık bilgisayarlar kırsaldaki çocuklara ışık oldu

Okuldaki çocuklara getirdikleri hediyeleri dağıtıp vakit geçiren üniversiteliler, hem kullanılmaz haldeki bilgisayarların geri dönüşümünü hem de ilk defa bilgisayar kullanacak olan küçük öğrencilerin yüzünün gülmesini sağladı.

Gelecek için yeni nesil öğrencilerin önemli olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Düşünürün, 'Bir toplumu geliştirmek ve değiştirmek istiyorsanız, buna ilk olarak yeni nesilden başlayın' sözünden hareket ederek, çocukları teknoloji çağına alıştırmayı ve bunu nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmeyi hedefliyoruz. Burada öğrencilerin sevincini görmek çok güzel ve böyle bir iş yaptığımızdan dolayı gururluyuz." dedi.

Gürbüz, birçok kurumun kent merkezinde böyle etkinlikler yaptığını ve bundan dolayı arka planda kalan kırsal kesimdeki öğrencilere ulaşmak istediklerini anlatarak, bu nedenle kırsaldaki Yassıtepe Mahallesi'ne geldiklerini kaydetti.

Kireçlikom İlkokulu öğretmenlerinden Mesut Çukurlu ise imkanları çerçevesinde bazı şeyleri yapmaya çalıştığını belirtti.

- "Öğrencilerimin bilgisayarla tanışması güzel oldu"

Okulun bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinesi eksikliğinin eğitimi olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Çukurlu, şöyle konuştu:

"Teknolojinin her yerde olduğu bu çağda öğrencilerin bilgisayarla tanışması güzel oldu. Ben köy okulunda okuduğum için hayatımda bilgisayarı lise birinci sınıfta gördüm ve şehirde yetişenler bilgisayarla oyun oynarken ben nereden açıldığını bilmiyordum. Buradaki öğrenciler bilgisayarı olan okula gitmeden önce belki hiç görmeyecekti. Teknolojinin gelişmiş olduğu dönemde çocuklarıma böyle imkan sağlandığı için mutlu oldum."

Çukurlu, öğrencilerin mutlu olmasını sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

