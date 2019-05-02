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Atık bilgisayarlar kırsaldaki çocuklara ışık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi, kamu kurum ve kuruluşlarından topladıkları kullanılmayan bilgisayarları onarıp kırsal kesimdeki çocuklara armağan ederek eğitimlerine katkı sundu - Öğretmen Mesut Çukurlu: - "Teknolojinin her yerde olduğu bu çağda öğrencilerin bilgisayarla tanışması güzel oldu"

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi, kamu kurum ve kuruluşlarından topladıkları atık haldeki bilgisayarları onarıp çocuklara armağan ederek eğitimlerine destek verdi.

Atatürk Üniversitesi Bilişim Hareketi Kulübü üyesi öğrencilerinin başlattığı proje kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmaz hale gelen ve depoda atık olarak çürümeye terk edilen bilgisayarlar, geri dönüşümlerinin sağlanması amacıyla toplandı.

Üniversite öğrencilerinin tamir edip kullanıma hazır hale dönüştürdüğü bilgisayarlar, Pasinler ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Yassıtepe Mahallesi'nde bulunan 13 öğrencinin eğitim gördüğü Kireçlikom İlkokulu'na götürüldü.

Okuldaki çocuklara getirdikleri hediyeleri dağıtıp vakit geçiren üniversiteliler, hem kullanılmaz haldeki bilgisayarların geri dönüşümünü hem de ilk defa bilgisayar kullanacak olan küçük öğrencilerin yüzünün gülmesini sağladı.

Bilişim Hareketi Kulübü Başkanı Ömer Faruk Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanılmayan bilgisayarları tamir ederek, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirdiklerini söyledi.

Gelecek için yeni nesil öğrencilerin önemli olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Düşünürün, 'Bir toplumu geliştirmek ve değiştirmek istiyorsanız, buna ilk olarak yeni nesilden başlayın' sözünden hareket ederek, çocukları teknoloji çağına alıştırmayı ve bunu nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmeyi hedefliyoruz. Burada öğrencilerin sevincini görmek çok güzel ve böyle bir iş yaptığımızdan dolayı gururluyuz." dedi.

Gürbüz, birçok kurumun kent merkezinde böyle etkinlikler yaptığını ve bundan dolayı arka planda kalan kırsal kesimdeki öğrencilere ulaşmak istediklerini anlatarak, bu nedenle kırsaldaki Yassıtepe Mahallesi'ne geldiklerini kaydetti.

Kireçlikom İlkokulu öğretmenlerinden Mesut Çukurlu ise imkanları çerçevesinde bazı şeyleri yapmaya çalıştığını belirtti.

- "Öğrencilerimin bilgisayarla tanışması güzel oldu"

Okulun bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makinesi eksikliğinin eğitimi olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Çukurlu, şöyle konuştu:

"Teknolojinin her yerde olduğu bu çağda öğrencilerin bilgisayarla tanışması güzel oldu. Ben köy okulunda okuduğum için hayatımda bilgisayarı lise birinci sınıfta gördüm ve şehirde yetişenler bilgisayarla oyun oynarken ben nereden açıldığını bilmiyordum. Buradaki öğrenciler bilgisayarı olan okula gitmeden önce belki hiç görmeyecekti. Teknolojinin gelişmiş olduğu dönemde çocuklarıma böyle imkan sağlandığı için mutlu oldum."

Çukurlu, öğrencilerin mutlu olmasını sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Üniversitesi bilgisayar Bilişim Hareketi Kulübü Erzurum

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