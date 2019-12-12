HABER

Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde Bekir Keleş (65), çöpten topladığı 350 atık atık buzdolabından 3 dönümlük bahçesinin çevresine duvar ördü.

Van'ın Erciş ilçesinde Bekir Keleş (65), çöpten topladığı 350 atık atık buzdolabından 3 dönümlük bahçesinin çevresine duvar ördü. Keleş, maddi durumu elvermediği için briketten duvar öremediğini, tel örgü çekemediğini, bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu söyledi.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Bekir Keleş, 3 dönüm olan bahçesinin çevresini kapatmak istedi. Ancak tel örgü ve briketin maliyeti yüksek olunca, Keleş, farklı bir yola başvurdu. Keleş, atık buzdolaplarından duvar örmeye karar verdi. Çöpten ve çevreden bulduğu atık buzdolaplarını tek tek toplayıp, bahçesine taşıyan Keleş, önce bunları temizledi, ardından da bahçe duvarını örmeye başladı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla Keleş, birkaç ayda 350 atık buzdolabı kullanarak bahçe duvarını ördü. Keleş, hem maliyetin yüksek olmasından hem de çevre temizliğine dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.
Maddi durumunun iyi olmadığını belirten Bekir Keleş, Maddi durumum iyi olmadığı için tel, taş ya da briket ile bahçemi kapatamadım. Mahalleye yakın bölgelerdeki çöp alanlarında atık malzemeler aradım. Çok sayıda atık buzdolabı görünce bahçe duvarımı bunlarla örmeye karar verdim. Bulduğum buzdolaplarını araç vasıtasıyla getirdim. Buzdolaplarını yan yana dizip bahçe duvarı ördüm. Hem çevre kirliliğine dikkat çekmek istedim, hem de maliyeti düşük olduğu için böyle bir işe girdim. Bu çalışmama mahalle sakinleri de zaman zaman destek vererek birkaç ayda bahçemin tamamına duvar ördüm dedi.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketlerMotosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler
Hatay’da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltıHatay’da göçmen kaçakçılarına darbe: 10 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.