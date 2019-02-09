Atık derilerden dekoratif halılar dokuyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 46 yaşındaki halı dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, deri atıklarına ilmek imek halı dokuyarak yeniden hayat veriyor.

Gençtürk'ün Deriler ilmek oldu tezgahlardan deri halı doğdu sloganıyla dokuyup, marka tescilini de aldığı halılara Türkiye'nin çeşitli yerlerinden talep geliyor.

Salihli Belediyesi Halı Atölyesi'nde 15 yıldır eğitmen olarak görev yapan aynı zamanda desinatör ve tasarımcı olan Sultan Gençtürk, halı sektöründeki firmaların girmediği alanlarda yaptığı çalışmalar kapsamında, 1 yıl süreyle deri halı üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda topladığı deri atıklarını şeritler halinde keserek ipe dönüştüren Gençtürk, ardından dokuma tezgahının başına geçip, bu iplerden çeşitli ebatlarda halılar dokudu. Gençtürk'ün Salihli Belediyesi Halı Atölyesi'nde dokuduğu büyük bölümü dekoratif olan deri halılar Belediye tarafından çeşitli yerlere hediye olarak gönderildi. Dekoratif deri halılara kısa sürede Tükiye'nin birçok yerinden talep gelmeye başladı.

17 yıldır halı sektörünün içerisinde yer aldığını ve farklı arayışlar doğrultusunda halı dokumaya yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirten Sultan Gençtürk, derinin şıklığını halıyla buluşturarak insanların yaşam alanına sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sektörde eğitmen olarak görev almasıyla birlikte, özellikle tasarım yarışmalarına büyük önem verdiğini belirten Gençtürk, Bu sektörde yer alan firmaların girmedikleri alanları inceleyerek onlarla ilgili keşifler ve üretimler yaptım. Bu üretimlerden bir tanesi de deri halı. Bu üretimi yaparken de malzeme temininde zorlanmadım. Çünkü Salihli bu konuda çok şanslı. İlçemizde çok sayıda deri atölyesi faaliyet gösteriyor. Bu atölyeleri gezerek onların çöpe attıkları kalıp artığı parçaları topladım. Bu parçaları evde şeritler halinde keserek halı dokumada kullanıma hazır hale getirdim dedi.