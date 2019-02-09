Atık derilerden dekoratif halılar dokuyor

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 46 yaşındaki halı dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, deri atıklarına ilmek imek halı dokuyarak yeniden hayat veriyor.

Gençtürk'ün "Deriler ilmek oldu. Tezgahlardan deri halı doğdu" sloganıyla dokuyup, marka tescilini de aldığı halılara Türkiye'nin çeşitli yerlerinden talep geliyor.

Salihli Belediyesi Halı Atölyesi'nde 15 yıldır eğitmen olarak görev yapan aynı zamanda desinatör ve tasarımcı olan Sultan Gençtürk, halı sektöründeki firmaların girmediği alanlarda yaptığı çalışmalar kapsamında, 1 yıl süreyle deri halı üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda topladığı deri atıklarını şeritler halinde keserek ipe dönüştüren Gençtürk, ardından dokuma tezgahının başına geçip, bu iplerden çeşitli ebatlarda halılar dokudu. Gençtürk'ün Salihli Belediyesi Halı Atölyesi'nde dokuduğu büyük bölümü dekoratif olan deri halılar belediye tarafından çeşitli yerlere hediye olarak gönderildi. Dekoratif deri halılara kısa sürede Tükiye'nin birçok yerinden talep gelmeye başladı.

17 yıldır halı sektörünün içerisinde yer aldığını ve farklı arayışlar doğrultusunda halı dokumaya yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirten Sultan Gençtürk, derinin şıklığını halıyla buluşturarak insanların yaşam alanına sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sektörde eğitmen olarak görev almasıyla birlikte, özellikle tasarım yarışmalarına büyük önem verdiğini belirten Gençtürk, "Bu sektörde yer alan firmaların girmedikleri alanları inceleyerek onlarla ilgili keşifler ve üretimler yaptım. Bu üretimlerden bir tanesi de deri halı. Bu üretimi yaparken de malzeme temininde zorlanmadım. Çünkü Salihli bu konuda çok şanslı. İlçemizde çok sayıda deri atölyesi faaliyet gösteriyor. Bu atölyeleri gezerek onların çöpe attıkları kalıp artığı parçaları topladım. Bu parçaları evde şeritler halinde keserek halı dokumada kullanıma hazır hale getirdim" dedi.

DERİ ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM YOLU İLE EKONİYE KAZANDIRILIYOR

Gençtürk, deri halı projesinin en güzel yanının deri atıklarının geri dönüşüm yolu ile yeniden ekonomiye kazandırılması olduğunu vurguladı. Geleneksel el sanatı halı dokumacılğının deri ile buluşmasının oldukça büyük ilgi gördüğüne dikkate çeken Gençtürk, "Siparişler de almaya başladım. Üretimlerim de devam ediyor. Yüz yıllardır Anadolu'da ve dünyada oldukça kaliteli halı ve kilimler üretilmiş. 'Deriler ilmek oldu. Tezgahlardan deri halı doğdu' sloganıyla da çalışmama marka tescili almış bulunuyorum" diye konuştu.

İLK DEFA DERİ İLE DOKUMA YAPIYORUM

Salihli Belediyesi Halı Atölyesi'nde yılladır çalıştığını, ancak ilk defa deri ile dokuma yaptığını belirten Süheyla Orhan da "Bu atölyede 14 yıldan beri dokuma işi yapıyorum. Halıları ile ünlü Demirci İlçesi'nden olduğum için aslında bu işe 12 yaşımda başladım. Şimdi deri ile dokuma işi yapıyoruz. Ben deriden dokumayı da çok sevdim ve severek yapıyorum" dedi.

Gençtürk'ün dokuduğu deri halılar metrekaresi 1300 TL'den satışa sunuluyor. Dekoratif amaçlı kullanılan deri duvar halıların fiyatları ise ebat ve kalitesine göre 1000 ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor.