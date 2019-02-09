HABER

Atık derilerden dekoratif halılar dokuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:35 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 46 yaşındaki halı dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, deri atıklarına ilmek imek halı dokuyarak yeniden hayat veriyor.

Atık derilerden dekoratif halılar dokuyor

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 46 yaşındaki halı dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, deri atıklarına ilmek imek halı dokuyarak yeniden hayat veriyor.
Gençtürk'ün "Deriler ilmek oldu. Tezgahlardan deri halı doğdu" sloganıyla dokuyup, marka tescilini de aldığı halılara Türkiye'nin çeşitli yerlerinden talep geliyor.
Salihli Belediyesi Halı Atölyesi'nde 15 yıldır eğitmen olarak görev yapan aynı zamanda desinatör ve tasarımcı olan Sultan Gençtürk, halı sektöründeki firmaların girmediği alanlarda yaptığı çalışmalar kapsamında, 1 yıl süreyle deri halı üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda topladığı deri atıklarını şeritler halinde keserek ipe dönüştüren Gençtürk, ardından dokuma tezgahının başına geçip, bu iplerden çeşitli ebatlarda halılar dokudu. Gençtürk'ün Salihli Belediyesi Halı Atölyesi'nde dokuduğu büyük bölümü dekoratif olan deri halılar belediye tarafından çeşitli yerlere hediye olarak gönderildi. Dekoratif deri halılara kısa sürede Tükiye'nin birçok yerinden talep gelmeye başladı.
17 yıldır halı sektörünün içerisinde yer aldığını ve farklı arayışlar doğrultusunda halı dokumaya yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirten Sultan Gençtürk, derinin şıklığını halıyla buluşturarak insanların yaşam alanına sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sektörde eğitmen olarak görev almasıyla birlikte, özellikle tasarım yarışmalarına büyük önem verdiğini belirten Gençtürk, "Bu sektörde yer alan firmaların girmedikleri alanları inceleyerek onlarla ilgili keşifler ve üretimler yaptım. Bu üretimlerden bir tanesi de deri halı. Bu üretimi yaparken de malzeme temininde zorlanmadım. Çünkü Salihli bu konuda çok şanslı. İlçemizde çok sayıda deri atölyesi faaliyet gösteriyor. Bu atölyeleri gezerek onların çöpe attıkları kalıp artığı parçaları topladım. Bu parçaları evde şeritler halinde keserek halı dokumada kullanıma hazır hale getirdim" dedi.
DERİ ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM YOLU İLE EKONİYE KAZANDIRILIYOR
Gençtürk, deri halı projesinin en güzel yanının deri atıklarının geri dönüşüm yolu ile yeniden ekonomiye kazandırılması olduğunu vurguladı. Geleneksel el sanatı halı dokumacılğının deri ile buluşmasının oldukça büyük ilgi gördüğüne dikkate çeken Gençtürk, "Siparişler de almaya başladım. Üretimlerim de devam ediyor. Yüz yıllardır Anadolu'da ve dünyada oldukça kaliteli halı ve kilimler üretilmiş. 'Deriler ilmek oldu. Tezgahlardan deri halı doğdu' sloganıyla da çalışmama marka tescili almış bulunuyorum" diye konuştu.
İLK DEFA DERİ İLE DOKUMA YAPIYORUM
Salihli Belediyesi Halı Atölyesi'nde yılladır çalıştığını, ancak ilk defa deri ile dokuma yaptığını belirten Süheyla Orhan da "Bu atölyede 14 yıldan beri dokuma işi yapıyorum. Halıları ile ünlü Demirci İlçesi'nden olduğum için aslında bu işe 12 yaşımda başladım. Şimdi deri ile dokuma işi yapıyoruz. Ben deriden dokumayı da çok sevdim ve severek yapıyorum" dedi.
Gençtürk'ün dokuduğu deri halılar metrekaresi 1300 TL'den satışa sunuluyor. Dekoratif amaçlı kullanılan deri duvar halıların fiyatları ise ebat ve kalitesine göre 1000 ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor.

FOTOĞRAFLI

Atık derilerden dekoratif halılar dokuyorAtık derilerden dekoratif halılar dokuyorAtık derilerden dekoratif halılar dokuyorAtık derilerden dekoratif halılar dokuyor

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Hayatını meyve ve sebzesiz yemeden sürdürüyorHayatını meyve ve sebzesiz yemeden sürdürüyor
20 yaşındaki üniversite öğrencisi muhtar adayı oldu20 yaşındaki üniversite öğrencisi muhtar adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Cinsel istismara uğrayan çocuğun günlüğünde korku dolu satırlar!

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.