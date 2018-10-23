"Atık" getiren 8 bin 700 kişiye kitap hediye edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarı'nda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "atık" malzeme getiren 8 bin 700 kişiye kitap hediye edildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2. Kayseri Kitap Fuarı'nın açık olduğu dokuz gün boyunca pil, karton, kağıt, cam gibi atık malzemeler ziyaretçiler tarafından atık sepetine atıldı.
Çocukların ve gençlerin projeye daha fazla destek vermesi için atık sepetinin üzerine basket potası da konuldu.
Fuar süresince atık getirerek kampanyaya katkı sağlayan 8 bin 700 kişiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap hediye edildi.
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