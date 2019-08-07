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Atık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 6 metrelik atık havuzuna düşen köpek ile yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 6 metrelik atık havuzuna düşen köpek ile yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçedeki Katı Atık Düzenli Depolama Ve Bertaraf Tesisleri'nde meydana geldi. Tesisin sızıntı suyunun toplandığı bir havuza düşen yavru köpek ve annesini gören tesis çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpek ve yavrusu için kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 6 metre derinliğindeki havuza çelik halatlar yardımıyla inen ekipler, köpek ve yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak sudan çıkardı. İlk müdahaleleri ekipler tarafından yapılan köpek ve yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Atık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldıAtık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldıAtık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldıAtık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı

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