Atık kağıt toplayıcıları üniforma giyecek! Bakanlık harekete geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi genişliyor. Projeye 81 ildeki kamu kurumlarının eklenmesinin ardından, yılbaşından itibaren sokaklardaki kâğıt toplayıcıları da dâhil edilecek. Sayıları aileleriyle birlikte 2 milyonu bulan kağıt toplayıcıları, çıkartılacak yeni yönetmelikle kanuni hâle getirilecek ve rahat çalışmaları sağlanacak.

Türkiye Gazetesi'nden Sefa Bilgitekin'in haberine göre; yılbaşından itibaren belediyeler, Sıfır Atık Projesi için kâğıt toplayıcıları ile iş birliği yapacak. Bu kapsamda kâğıt toplayıcılarının insani şartlarda çalışması için adımlar atılacak. Sokaklarda üniforma giyerek çalışacak olan kâğıt toplayıcılarının kim oldukları ve nerede çalıştıkları belli olacak.

“ZABITALARDAN KORKUYORDUK”

Yeni yönetmeliği değerlendiren Kâğıt Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman “Geçmişte bizler için sokaktaki en büyük tehlike zabıtalardı. Bizlere ‘Siz yönetmelikte yer almıyorsunuz, size ceza yazmamız için yukarıdan emir var’ diyorlardı. Zabıtalar artık bunu söyleyemeyecek. Yönetmelikle bizler de Sıfır Atık Sistemi’ne entegre edileceğiz” dedi.

2 MİLYARLIK DESTEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katı Atık Programı kapsamında 2023 yılına kadar belediyelere toplam 2 milyar 145 milyon TL tutarında destek sağlayacak. Böylece belediyeler en uygun ve ekonomik şekilde atık yönetimi yatırımlarını yaparken çevresel yükümlülüklerini de yerine getirecek.

