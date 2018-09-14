Atık kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculuğu

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde atık kağıt toplayıcısı 2 kişi, canlarını hiçe sayarak kamyonete yükledikleri çuvalların üzerinde yolculuk yaparken görüntülendi.

Ekinözü'nde, atık kağıt toplayıcısı 4 kişi topladıkları atık kağıtları çuvallara doldurup, kamyonete yükledi. Kağıt toplayıcılarından 2'si aracın şoför mahalline, 2'si ise çuvalların üzerine oturdu. Bu şekilde Ekinözü'nden, Elbistan'a doğru hareket eden kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Belen yolunda kaydedilen görüntülerde çuvalların üzerindeki 2 kişinin, kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen kişilere el salladığı görüldü. Görüntüleri kaydeden kişinin 'Dikkat edin, düşersiniz' diyerek onları uyardığı duyuldu.

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