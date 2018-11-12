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Atık kağıt toplayıcısını kurtarmak için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:15 | Son Güncelleme

ADANA'da kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15) boş araziye kamyondan dökülen narenciye posasının altında kaldı.

Atık kağıt toplayıcısını kurtarmak için seferber oldular

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15) boş araziye kamyondan dökülen narenciye posasının altında kaldı. Yeloğlu'nu kurtarmak için cankurtaran ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu. Genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir meyve suyu fabrikasından çıkan narenciye ürünlerinin posasının yüklü olduğu 01 DUP 64 plakalı kamyon, yükünü boş bir araziye dökerken, bu sırada gelen ve posaların içindeki plastik meyve kasalarını almak isteyen atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu, dökülen posaların altında kaldı. Kamyon sürücüsü Selahattin Muhacir'in ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekiplerine destek veren vatandaşlar, narenciye posasının altında kalan Halil Yeloğlu'nu kurtarmak için büyük çaba sarfetti. Daha sonra ulaşılan çocuk, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İfadesine başvurulmak üzere karakola götürülen kamyon sürücüsü Selahattin Muhacir, "Ben yükümü boşaltacağım sırada kamyonun yanına yaklaşınca uzak durması için uyardım. Yükü boşalttıktan sonra onu çevrede göremeyince polisi arayıp yardım istedim. Neyse ki yaşıyor" dedi. Hastaneye götürülen Halil Yeloğlu'nun tedaviye alındığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Atık kağıt toplayıcısını kurtarmak için seferber oldularAtık kağıt toplayıcısını kurtarmak için seferber oldularAtık kağıt toplayıcısını kurtarmak için seferber oldularAtık kağıt toplayıcısını kurtarmak için seferber oldular

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