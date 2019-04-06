Atık kitaplar minik ellerde sanata dönüşüyor

Sivas’ta ilkokul öğrencileri atık kitapların sayfalarını katlayarak sanata dönüştürüyor.

Sivas’ta Reşit Akif Paşa İlkokulu 3. sınıf öğrencileri atık ve geri dönüşüme gidecek olan kitapların sayfalarını tek tek katlayarak birer sanat eserine dönüştürüyor. Özellikle atık ve geri dönüşüme gidecek olan kitapları toplayan öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla kitapların sayfalarını katlayarak ve sprey boya ile boyayıp süslerle süsleyerek bir birinden güzel hediyelik eşyalar ortaya çıkartıyorlar. Atık kitaplar minik ellerde birer sanata eserine dönüşürken hem de katlanan sayfalardaki dikkat çekici bölümler öğrenciler tarafından okunuyor. Sanat eserine dönüşen kitaplar öğrenciler tarafından yaklaşık yarım saatte yapılıyor. Katlanan ve birer sanat eserine dönüşen kağıtlardan kule,bebek,odun ve fener gibi hediyelik eşyalar ortaya çıkıyor. Yapılan eserler okulda sergileniyor.

Katlarken de okuyorlar

Okul Müdürü Murat Polat, öğrencilerin kitapların sayfalarını katlarken de okuduklarını belirterek, "Burada öğrencilerimiz geri dönüşüme gidecek olan kitaplardan hediyelik eşya yaptılar. Sayfaları çeşitli katlama şekilleriyle katlayarak sonra boyayarak ve süslerle süsleyerek hediye eşyası yaptılar. Burada tabii amacımız kitap değerlidir. Geri dönüşüme gitmesin, çalışırken aynı zamanda dikkatini çeken noktalar oluyor. Çocuklarımız katlarken okumuş oluyor" şeklinde konuştu.