Atık kumaşlardan minyatür sergisi açtı 

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde danışman Ayşe Çavuşoğlu (44), atık kumaşlardan Osmanlı Dönemi başta olmak üzere farklı dönemlerde kullanılan giysilerin yer aldığı minyatür sergisi açtı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır danışman olarak çalışan Ayşe Çavuşoğlu, 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hazır Giyim Bölümü'nden mezun oldu. Lise yıllarından bu zamana kadar atık malzemelerden geliştirdiği ürünlerle farklı çalışmalara imza atan Çavuşoğlu, alüminyum, perde ipleri, kumaş, deri parçaları, bakır atıklardan oluşturduğu eserlerle minyatür sergisi açtı. 48 minyatür bebeğin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu. Yıllardır bu tür çalışmalar yaptığını belirten Ayşe Çavuşoğlu, Artık kumaşlardan yola çıktım. Perde ipler, alüminyum malzemeler kullandım. Kullanılmayan malzemelerle neler yapılabileceğini göstermek istedim. 1 yıldır bu proje üzerinde çalıştım. Amacım tüketen değil, üreten toplum olduğu göstermekti. Sergisini açtığım çalışmada ağırlıklı olarak Osmanlı padişahlarının kıyafetlerini çalıştım. Sergi içinde klasik bebekler de yer alıyor. Minyatürleri gövdesini elyaf malzeme ile yaptık. Hepsi el emeği göz nuru ürünlerdir. Uzun zamandır bu tip çalışmalar yapıyordum. İlk defa sergi haline getirildim. Önümüzdeki dönemlerde Selçuklu Dönemini yansıtan bir çalışma yapacağım. Yine gazete kağıtlarından da oluşturduğum bir çalışmayı sergileyeceğim dedi.

Büyükşehir Belediyesi binasında sergilenen minyatür sergisi ,10 gün ziyarete açık kalacak.

