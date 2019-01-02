Atık kumaşları çevreci bez torbalara dönüştürüyorlar

Plastiğin daha az kullanıldığı bir yaşam için başlatılan mücadelede, okul olarak yerlerini aldıklarını ifade eden Yaşar, "Okulumuz Moda Tasarımı Bölümü öğretmen ve öğrencileri, örnek bir çalışma yapıyor. 'Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla bez torbalar dikiyor. Amacımız, doğaya daha az zarar vermek ve doğayı korumak. Bu anlamda okul olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapıyoruz. Öğrencilerimizde çevre bilincinin oluşması için çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Lise müdürü Sefer Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının doğanın korunmasına destek vermek olduğunu söyledi.

Atölyede öğretmenlerinin eşliğinde atık malzemeleri kesen, biçen, diken ve ortaya bez torbalar çıkaran öğrenciler, hazırlanan rengarenk bez alışveriş torbalarını kendileri de kullanıyor.

Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, derslerinde kullandıkları malzemelerden arta kalan ve kullanılmayan kumaşları değerlendirerek hem malzemelerin atılmasını önlüyor hem de çevreci, uzun ömürlü bez torbalar dikiyor.

- "Öğrencilerimizin çevre bilinci gelişiyor"

Moda Tasarımı Bölümü Şef Öğretmeni Münir Şehirli de, geri dönüşümün ve atık malzeme kullanımının çevrenin korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerin ücretli olduğunu hatırlatan Şehirli, şöyle devam etti:

"Atölyede kalan artık kumaşlardan bez torbalar üretiyoruz. Hem doğaya katkı sağlamak hem doğaya daha az atık bırakmak hem de elimizde kalan parça kumaşları değerlendirmek amaçlı torbalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem eğitimlerini alıyor hem de atık malzemeler kullanışlı birer bez torbaya dönüşüyor.

Aynı zamanda ambalaj atıklarından da elbiseler dikiyoruz. Burada da amacımız, geri dönüşümde kullanılabilecek malzemeleri moda tasarımıyla birleştirip öğrencilerimizin ufkunu açmak ve çevre bilinci oluşturmak. Bu elbiseleri yaparken atık kumaşlar, gazoz kapakları, eski kağıtlar, gazeteler, plastik şişeler, çöp torbalarını kullandık."

10. sınıf öğrencisi Şahin Taraklı ise çevreci bez torbalar diktiklerini belirterek, "Yeni yılla birlikte poşetler ücretli oldu. Atık malzemelerden kendi kullanımımız için bez torbalar diktik. Artık alışveriş yaparken kendi diktiğimiz bez poşetleri kullanıyoruz." dedi.

Öğrenci Berkan Akça da atık malzemeleri değerlendirmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

