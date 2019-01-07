Atık malzemeden satranç takımı

SİİRT (AA) - Siirt'te satranç eğitmeni Kevser Sarsılmaz, atık malzemeden "bahçe satranç takımı" yaptı.

Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda görev yapan Sarsılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne katkı amacıyla topladığı poşet, yoğurt kabı, bobin, kağıt, peçete, rulo ve kumaştan öğretmen arkadaşlarının da yardımıyla bahçe satranç takımı hazırladı.

Sarsılmaz, bahçe satranç takımıyla öğrencilerine satranç oynamayı öğretiyor.

Kevser Sarsılmaz, yaptığı açıklamada, satranç takımını, öğrencilere atık malzemelerin geri dönüşümle kullanılabileceğini öğretmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığını söyledi.

Sarsılmaz, şunları anlattı:

"Halk Eğitim Müdürlüğü görevlisi olarak 4 anaokuluna gidip ders veriyoruz. Bu okullarda görsel unsurlara ihtiyacımız vardı. Atık malzemelerden yararlandık ve 3 haftada bahçe satranç takımını ortaya çıkardık. Bahçe satranç takımını katlanabilir kumaştan yaptık. Bu sayede satranç takımını her yere götürebiliyoruz. İnşallah örnek oluruz."

