Atık malzemeden sokak hayvanlarına sıcak yuva

Van’ın merkez Edremit ilçesinde sokak hayvanları üşümesin diye temin edilen atık malzemeler, lise öğrencileri tarafından işlendikten sonra köpek kulübelerine dönüştürüldü.

Van’ın Edremit Belediyesi ile Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin anlamlı işbirliği, sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu. Edremit Belediyesince temin edilen atık inşaat malzemeler, mobilya ve iç mekan tasarımı alanında üretim yapan öğrenciler tarafından işlenerek, köpekler için barınaklara dönüştürülüyor. Proje kapsamında 100 adet kulübe yapımı planlanırken, ileri aşamada ise sokak kedileri için atık lastiklerden barınak yapılması hedefleniyor.

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, sokak canlıların sevgiye ve ilgiye muhtaç olduğunu belirtti. Belediye olarak sokak hayvanları için birçok çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Karahan, “Sokak hayvanları herkesin duyarlılık göstermesi gereken, sevgimize ve ilgimize muhtaç canlılardır. Bizler bu konuda duyarlılık seviyelerini yükseltmek zorundayız. Bu amaç doğrultusunda Edremit Belediyesi olarak, sokak hayvanlarına yönelik ciddi çalışmalar başlattık. İsrafı engellemek için işletmelerden ve hanelerden topladığımız bayat ekmekleri ve atık yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırmaya başladık. Projemizin 3 aşamasında da hayvanların sahiplenilmesi ve zorlu kış koşullarında barınabilmeleri için köpek kulübeleri yapmaya karar verdik” dedi.