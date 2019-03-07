Atık malzemeler kadınların ellerinde sanata dönüşüyor

"Kursumuzda eğitim alan 20 kadın, atık malzemelerle özellikle atık kağıtları, odun parçalarını ve pet şişeleri oyuncak bebeklere dönüştürüyor. Bunun yanında süs eşyası olarak kullanabileceğimiz objeler yapıp streslerini atıyor ve el becerilerini geliştiriyorlar. Bu güzel ürünler belediyemize ait Hamarat Eller Çarşısı'nda satışa sunuluyor. Kadınlarımız ürünlerden gelir elde edip aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Şanlıurfalı kadınlarımız çok üretkendir. Kadınlarımız imkan verildiği takdirde çok güzel işler yapabiliyor. Şu anda atık kağıt gibi malzemeden yaptıkları bebekleri de bölge kadının günlük yaşantısından esinlenerek yapıyorlar. Örneğin isot toplayan veya odun toplayan kadın figürlerini işliyorlar."

El sanatları öğretmeni Yasemin Paydaş da kursun başarılı geçtiğini dile getirerek, "Bilindiği gibi kağıt, ağaçlardan yapılıyor. Kağıt için binlerce ağaç kesiliyor. Biz de gazete kağıtlarını güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Amacımız evde veya çevremizdeki atıklar nasıl güzel bir şekilde değerlendirilir onu öğretiyoruz." dedi.