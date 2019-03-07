HABER

Atık malzemeler kadınların ellerinde sanata dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da dezavantajlı kadınların atık kağıt, pet şişe ve dal parçalarından yaptığı oyuncak bebekler ve biblolar, Dünya Kadınlar Günü'ne özel satışa sunulacak

Şanlıurfa'da yaşayan dezavantajlı kadınların atık kağıt, pet şişe ve dal parçalarından yaptığı oyuncak bebekler ve biblolar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel satışa sunulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında TOKİ Kadın Kültür Merkezi'nde dezavantajlı kadınlara yönelik "geri dönüşüm" kursu açtı.

Kursta eğitim alan yaklaşık 20 kadın, atık gazete kağıtları, pet şişe, atık ağaç parçalarından oyuncak bebek yapmayı öğrendi. Bölgedeki kadınların günlük yaşantılarından esinlenilerek yapılan bebekler, Dünya Kadınları Günü'nde satışa çıkarılacak.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın, Aile ve Çocuk Şube Müdürü Sibel Toptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtıkları kursta atık malzemelerin kadınların elinde sanata dönüştüğünü söyledi.

Kadınların kurslardan aldıkları eğitimlerle evlerindeki atık malzemelerden de gelir sağlamaya başladığını anlatan Toptan, şöyle konuştu:

"Kursumuzda eğitim alan 20 kadın, atık malzemelerle özellikle atık kağıtları, odun parçalarını ve pet şişeleri oyuncak bebeklere dönüştürüyor. Bunun yanında süs eşyası olarak kullanabileceğimiz objeler yapıp streslerini atıyor ve el becerilerini geliştiriyorlar. Bu güzel ürünler belediyemize ait Hamarat Eller Çarşısı'nda satışa sunuluyor. Kadınlarımız ürünlerden gelir elde edip aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Şanlıurfalı kadınlarımız çok üretkendir. Kadınlarımız imkan verildiği takdirde çok güzel işler yapabiliyor. Şu anda atık kağıt gibi malzemeden yaptıkları bebekleri de bölge kadının günlük yaşantısından esinlenerek yapıyorlar. Örneğin isot toplayan veya odun toplayan kadın figürlerini işliyorlar."

El sanatları öğretmeni Yasemin Paydaş da kursun başarılı geçtiğini dile getirerek, "Bilindiği gibi kağıt, ağaçlardan yapılıyor. Kağıt için binlerce ağaç kesiliyor. Biz de gazete kağıtlarını güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Amacımız evde veya çevremizdeki atıklar nasıl güzel bir şekilde değerlendirilir onu öğretiyoruz." dedi.

Kursiyer Rabia Tulukan ise kursa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Amacımız kadınların ne kadar becerikli olduğunu göstermek. Gazete kağıtlarından veya evimizde atık olarak gördüğümüz birçok şeyden, güzel ürünler ve bebekler yapıyoruz. Sattığımız ürünlerden de para kazanıyoruz, bu çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Aysel Demirkol da kursta boş zamanlarını güzel ve verimli bir şekilde değerlendirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
2023’teki dış ticaret hedefi için doğru planlama yapılmalı2023’teki dış ticaret hedefi için doğru planlama yapılmalı
Van'da yoğun kar yağışıVan'da yoğun kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atık kağıt atık malzemeler Geri Dönüşüm kursu pet şişe Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Talimat verildi! Dev operasyon başladı

Talimat geldi! Dev operasyon başladı

Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Yıldırım açıkladı! D-100 ve TEM'in altından tüneller geçecek

E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon!

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.