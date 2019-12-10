Atık malzemelerden bisiklet yapan imam çocukları sevindiriyor

Zonguldak'ta görev yapan imam Sabri Çakmak, atık malzemelerden yaptığı bisikletlerle çocukların yüzünü güldürüyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi Temenler Mahallesi Camisi imamı Çakmak, çocukluktan kalma bisiklet sevgisini görev yaptığı mahallenin çocuklarının mutlu olması için geliştirmeye karar verdi. Bunun için bisiklet yapım videoları izleyen Çakmak, topladığı hurda ve atıklardan farklı tasarımlarda bisikletler yaptı.

İki yıl içerisinde 4 tekerlekli iki pedallı, 4 tekerlekli ortadan pedallı ve 3 tekerlekli bisikletler üreten Çakmak, bisikletlerin bazılarını çevre mahalledeki diğer imamlara ve çocuklara hediye etti.

- "Camiye gelen çocuk sayımız arttı"

Sabri Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında camiye gelen çocukları sevindirmek ve farklı duygular yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduğu söyledi.

Farklı tasarımlarda bisikletler yaptığı anlatan Çakmak, "İnternetten inceledim, 3 ve 4 tekerlekli bisikletlerin yapım aşamalarını gördüm. 'Ben de bunu yapabilirim' diye düşündüm ve yapmaya karar verdim. Tamamen hurda malzemelerle yaptığım bisikletlerde başarı sağladım." diye konuştu.