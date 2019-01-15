Atık malzemelerden ekolojik ahşap oyuncak

Zararlı boyalarla yapılan oyuncakların çocukların sağlığını etkilediğine dikkati çeken Kaymak, "Geleceğimiz olan çocuklarımız için ekolojik oyuncaklar hazırlamamız lazım. Çevreye duyarlı ve çocukların sağlığını bozmayan oyuncak yapılması projesi ülkemizde de gelişiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız 4 ili ekolojik oyuncak üretiminde pilot il seçmiş. Biz de beşinci pilot il olmak için Bakanlığa müracaatımızı yapacağız." dedi.

Lise öğrencilerinin doğal oyuncaklar üretmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Ekolojik oyuncak üretimini daha da geliştirerek seri üretim yapılmasını sağlayacağız. Bu şekilde Türkiye'deki tüm anaokullarına sağlıklı oyuncak göndermek istiyoruz. Burada atık malzemelerden ekolojik oyuncak yapılması, çevre açısından da çok önemli. Çocuklarımıza zararlı olmayacak şekilde atık malzemeler, geri dönüşüme sunuluyor. Bu yönüyle de önemli bir projedir."

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de proje ile ahşap oyuncak sektörünü canlandırmayı ve ülkeye katma değer sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Esen, "Minik çocukları kimyasal malzemelerden uzak tutmak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Doğal oyuncaklar yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ekolojik oyuncak projesi yürütülüyor. Pilot olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 4 il seçildi. Biz beşinci okul olmak istiyoruz. Çünkü burada üretiyoruz. Oyuncaklarımız hazır. Projemiz de var zaten. Sadece bu konuda Bakanlığımızdan destek istiyoruz." diye konuştu.

