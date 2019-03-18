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Atık malzemelerden kıyafetlerle defile

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Tayakadın köyünde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden yaptıkları giysilerle defile düzenledi.  Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin öncülüğünde, Tayakadın köyündeki Şehit Cem Havale İlkokulu ve Ortaokulu'nda okuyanlar, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden kıyafetler yaptı.

Atık malzemelerden kıyafetlerle defile

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Tayakadın köyünde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden yaptıkları giysilerle defile düzenledi.
Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin öncülüğünde, Tayakadın köyündeki Şehit Cem Havale İlkokulu ve Ortaokulu'nda okuyanlar, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden kıyafetler yaptı. Üniversitelilerin desteklediği 34 öğrenci, 1 ay boyunca atık malzemelerden polis üniforması, poşetten etek, aşçı kıyafeti, süper kahraman kıyafetleri, cadı kostümü, palyaço kıyafeti, hemşire forması ve sporcu kıyafetleri hazırladı. Kıyafetler, okul bahçesinde Tayakadın Muhtarı Fevzi Ekmısır, Okul Müdürü Necmettin Kıyıcı, köylüler ve üniversite öğrencilerinin de izlediği defileyle sunuldu. Şiirler de okuyan öğrenciler, 'Tüketici değil geri dönüşümcü olalım' yazılı pankart taşıdı. Projeden sorumlu olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Elif Nur Gürdel, İlksen Özdemir, Barış Kar, Hüseyin Furkan Çakır ile Esra Nur Durak geri dönüşüm bilincini geliştirmek amacıyla projeyi yaptıklarını söyledi. Projeye öğretmenler Sevgül Şentürk, Büşra Çeltek, Pınar Üstünel İlmen de destek verdi. Elif Nur Gürdel, 34 öğrencinin 1 ay boyunca uğraşarak, kıyafetleri hazırladığını belirtip, "İlköğretim öğrencileri, keyifle geri dönüşüm malzemelerini kullandılar, kendilerine giysiler tasarladılar. Hayallerindeki meslek ve kahramanların kostümlerini başarı ile yaptılar" dedi.

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Atık malzemelerden kıyafetlerle defileAtık malzemelerden kıyafetlerle defileAtık malzemelerden kıyafetlerle defileAtık malzemelerden kıyafetlerle defile

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